KSÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Hafize Öksüz' ün yanı sıra fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Enver Orhan,Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Nalbantbaşıve KSÜ’deeğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı.

Program, İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mehmet Ali Sarıtürk'ün Kur'an- Kerim tilaveti ile başladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılırken katılımcılar hep birlikte iftar sevincini paylaştı. Yemeklerin ardından edilen dualarla birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım öğrencilere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Yasım, Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek şu sözleri ifade etti: "Sevgili öğrencilerimiz, Ramazan ayınız mübarek olsun. Sizlerle bu mübarek ayda bir araya gelmek bizim için tarifsiz bir mutluluk. Bu yıl, üniversitemize yeni katılan uluslararası öğrencilerimizle büyüyen ailemizle birlikte olmak, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiriyor. Gelecekte toplumlarınıza faydalı bireyler olarak katkıda bulunacağınıza olan inancımız tamdır. Bu tür anlamlı programların sayısını artırarak daha sık bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, huzur ve esenlik dolu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum." dedi.

İftardan sonra öğrencilerle bir araya gelen Rektör Yasım, sıcak çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bu keyifli buluşma, öğrencilerin üniversite ile ilgili düşüncelerini ve taleplerini doğrudan paylaşmasına imkân tanırken dostane bir atmosfer içinde karşılıklı iletişim güçlendi. Uluslararası öğrencilerin beklentilerini dile getirdiği Ramazan buluşması, hem üniversite yönetimi hem de öğrenciler arasında bağı güçlendirdi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.