KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda düzenlenen konsere Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, eşi Fatma Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın eşi Kudret Gökduman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, akademik-idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şakalar “7 yıl önce oluşturduğumuz koromuzla birbirinden güzel konserler icra ettik. Geleneksel konserlerimizin bugün beşincisini sizlerin beğenisine sunacağız. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Doç. Dr. Alper Şakalar yönetimindeki KSÜ Türk Halk Müziği Korosu, ülkemizin farklı yörelerinden birbirinden güzel Türk halk müziği eserlerini seslendirerek, katılımcıların beğenisini topladı.

Konser, Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın, Koro Şefi Doç. Dr. Alper Şakalar’a; Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı’nın ise Orkestra Şefi Arş. Gör. Halil İbrahim Candan’a teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.