KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye İhracat Rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde ihracatın yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Buluntu, Kahramanmaraş’ın bu başarıya yüzde 11’lik büyüme ile katkı sağladığını belirtti.

Başkan Buluntu, Kahramanmaraş’ın toplam ihracatının 1 milyar 128 milyon dolara ulaştığını ifade ederek, “Şehrimiz, Türkiye ihracatında iller sıralamasında 22. sırada yer aldı. Özellikle tekstil, demir-çelik ve kağıt sektörlerimizdeki artış, bu başarıyı taçlandırdı. Tekstil ve hammaddelerinde yüzde 11,7, demir ve demir dışı metallerde yüzde 13,9 ve kağıt sektöründe yüzde 43,7’lik büyüme ile sektörel çeşitliliğimizi artırdık” dedi.

2024 YILINDA 132 ÜLKEYE İHRACAT

Kahramanmaraş’ın ihracat yaptığı ülke sayısının 2024 yılında 132’ye çıktığını belirten Buluntu, “Başta İtalya, Mısır ve Almanya olmak üzere birçok pazarda güçlü bir konumdayız. İhracatçılarımızın başarısı, şehrimizin ekonomik potansiyelini bir kez daha kanıtladı” ifadelerini kullandı.

2025 HEDEFİ: ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACATTA YENİ HEDEFLER

Başkan Buluntu, 2025 yılı için üretim, istihdam ve ihracatta daha büyük hedefler belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:“Kahramanmaraş olarak, teknoloji odaklı üretim ve katma değeri yüksek ihracata yönelerek, dünya pazarlarında daha güçlü bir yer edinmeye kararlıyız. Tekstil, demir-çelik, kağıt gibi sektörlerimizde yakaladığımız büyüme ivmesini sürdürmek ve yeni sektörlerde de atılımlar yapmak için çalışıyoruz. 2024 yılı içerisine dış ticaret istihbarat hizmetlerini başlattık ve önemli aşamalar kaydettik. İnşallah bu süreçte üretim yapan tüm işletmelerimize ve ihracatçılarımıza desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bizler el birliğiyle şehrimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.”



TUSAŞ İLE SAVUNMA SANAYİNDE BÜYÜK YATIRIM

Başkan Buluntu, şehrin sadece geleneksel sektörlerde değil, savunma sanayii gibi stratejik alanlarda da önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayarak,bu yatırımın, şehrin ekonomik geleceği için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Buluntu, son olarak sözlerine şunları ekledi: “2024 yılında savunma sanayimizin ihracatı 5 milyar doları aşarak, toplam ihracatımızda önemli bir paya ulaştı. Kahramanmaraş olarak savunma sanayiine yönelik bu büyük yatırım, Kahramanmaraş’ın yüksek katma değerli üretimde bir merkez olma yolunda hızla ilerlemesini sağlayacak ve ihracattan aldığı payı yükseltecek. TUSAŞ ile gerçekleştirdiğimiz bu proje aynı zamanda istihdam ve teknolojimize de büyük katkılar sağlayacak. Bu alanda önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz.”