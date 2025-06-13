Türkçe, matematik, fen bilimleri ve geometriden seçilen konu başlıkları, adayların günlük yaşam alanlarında karşılarına çıkacak şekilde dikkatle hazırlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. 15 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 21–22 Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi anlamlı bir proje hayata geçirildi. Bu kapsamda şehir merkezindeki açık hava reklam alanları, sınavlara yönelik kısa ve öz bilgi notlarıyla donatıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve geometri gibi derslerden seçilen kritik konu başlıkları, adayların günlük yaşam alanlarında karşılarına çıkacak şekilde dikkatle hazırlandı.

Günlük Hayatta Bilgilerle Karşılaşma Fırsatı

Şehrin birçok noktasında yer alan açık hava panolarına yerleştirilen bilgi notları, öğrencilere hem tekrar imkânı sunuyor hem de sınav sürecinde yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Özellikle sınava günler kala adaylar için moral ve motivasyon kaynağı olan bu çalışma, öğrenci ve velilerden de büyük takdir topladı. Panolarda yer alan kısa konu hatırlatmaları, formüller, ipuçları ve örnek sorularla sınav hazırlığı yapan gençlerin dikkatini çekerek pratik bilgileri pekiştirmelerine yardımcı oluyor.