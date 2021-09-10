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‘Külahıma Anlat’ filminin tanıtım toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş’ta çekilecek olan ‘Külahıma Anlat’ sinema filmi düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Filmin çekimleri Ekim ayında başlıyor.

‘Külahıma Anlat’ filminin tanıtım toplantısı yapıldı

‘Külahıma Anlat’ filminin tanıtım toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş’ta çekilecek olan ‘Külahıma Anlat’ sinema filmi düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Filmin çekimleri Ekim ayında başlıyor.

10 Eylül 2021 Cuma 13:06
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Senaryosunu Banu Şentürk’ün, Yapımcılığı Cüneyt Şentürk’ün yaptığı ve prodüksiyonu EGC Prodüksiyonun üstlendiği ‘Külahıma Anlat’ filmi için Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde önceki akşam tanıtım toplantısı düzenlendi.

Selamla konuşması ve film tanıtımıyla başlayan toplantıda protokol üyelerinin tebrik mesajları okundu.

Toplantıda konuşan filmin yapımcısı Cüneyt Şentürk, hayatından kesitleri anlattığı sırada duygulu anlar yaşadı.

Filmle ilgili konuşan Şentürk, Ekim ayında Külahıma Anlat çekimlerinin başlayacağını aktardı.

Filmin, Kahramanmaraş’ın tanıtımı adına önemli bir adım olduğunu kaydeden Şentürk şunları söyledi;

“Külahıma Anlat filmi Banu Şentürk’ün yazdığı bir senaryo. Komediyi hayatında ilk defa yazdı. Genelde aksiyon filmlerinde yer alan başarılı bir kalem. İnşallah bu projeyi Ekim ayında çekimine başlayacağız.

Kahramanmaraş, Akdeniz’in güzide illerinden bir tanesi, cennet köşesi. Ama maalesef Akdeniz’de olduğunu bilmeyen çok insan var. Bu yüzden bu projenin buraya büyük bir güç katacağını, kültürünü, sanatını, yemeğini, insanının ne kadar sıcakkanlı olduğunu anlatacak. Biz bu projeyi burada kalitesiyle ve gücüyle yapacağımıza inanıyorum. Çok güzel bir ekip kurduk. Hepsine minnettarım.

İnsanımız son 15 yılda ne kadar acılar çektiğini hep birlikte görmüş olduk. Bu nedenle gülmeye, eğlenmeye ihtiyacı olduğunu da çok iyi biliyoruz. Başta bir sançtı olarak ben bunu kendime görev bildim. Daha sonrada bunu tüm sanatımızla birleştirip hem gülüp hemde eğlensiler dedik. İnşanlar sizlerinde desteğiyle biz bu projeyi bir değil 3 bölüm olarak çekmeyi planlıyoruz.

Kahramanmaraş’ın tüm değerlerini ele alarak film yapacağız. Bu filmle kente Türkiye ve dünyadan turizm akını olacağına inanıyoruz. Uluslararası boyuta taşımak içinde ben elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kahramanmaraş halkına bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

“KAHRAMANMARAŞ’I TANITMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Külahıma Anlat filmine Cast ajanslığı hizmeti veren Mooz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Atlama da Kahramanmaraş’ı tanıtmak için yola çıktıklarını belirtti.

Külahıma Antal filminin artık başladığını aktaran Atlama şöyle konuştu;

“Kahramanmaraş’ta çok zor bir proje oldu. Ama şuanda burada olmak bizi mutlu ediyor. Bu çalışmalar çok uzun soluklu düşünceler sonucu oldu. Yaklaşık 2,5 aydır altyapısı sürüyor. Bugün salonumuzun dolması için mücadele ettik. Cumhurbaşkanımın teşrifleri bizi bu noktada güçlendirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Kahramanmaraş’ı tanıtmak için yola çıktık. Bu konuda çok eksiğimiz var. Bu konuda herkese görev düşüyor. Bizde bu görevi küçükte olsa üstlenmeye çalışacağız. Biz sayın valimizle detaylı görüşme yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum. Bize her türlü destek vereceklerini söyledi. Sayın Seydihan Küçükdağlı beye teşekkür ediyorum. O da bizi her aşamada destekledi.

Külahıma anlat başlıyor demiyoruz. Artık külahıma anlat başladı. Kahramanmaraş’ımızda 2 büyük sponsor firma bizimle diyalog halinde. Yakın bir tarihte sponsorlarımızı açıklayacağız. Mooz Medya olarak Kahramanmaraş’a yaptığımız ilk projede destek görmek bizi onurlandırdı. Kahramanmaraş’ı tanıtmak için her yola varız.”

ÜNAL ATEŞ; “PROJEYE SAHİP ÇIKIN”

Toplantıya katılan CHP Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş’te yetkililere filme sahip çıkma çağrısında bulundu.

Ateş; “Kahramanmaraşspor’a sahip çıkmayanlar bugün burada da yoklar. Kahramanmaraşspor’a sahip çıkmayanlar ‘Külahıma Anlat’ filmine de sahip çıkmayacaklardır. Buradan olara şu çağrıyı yapmak istiyorum; bu bizim için bir fırsat. Türkiye’nin en büyük mozaikleri, Yediuyurlar gibi yani onlarca değerimiz var. Bunun için büyük bir fırsat Külahıma Anlat filmi. İnşallah yetkililer ve ilgisiz ilgililer destek çıkarlar. Sizi bu proje nedeniyle tebrik ediyorum.” dedi.

Tanıtım toplantısı film ekibinin pasta kesip, hatıra fotoğrafı vermesiyle sona erdi.

Son Güncelleme: 10.09.2021 14:23
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Yapımcılığı Cüneyt ŞentürkBanu Şentürk‘Külahıma Anlat’ Filminin Tanıtım Toplantısı Yapıldı
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