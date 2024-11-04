Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi’ne kayyum atandı. Belediye başkanları Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan’ın görevden alındığı belirtildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkan Vekili olarak Vali Ekrem Canalp ve Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak Kaymakam Hakan Başoğlu görevlendirildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) seçilen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in görevden alınıp yerine kayyum atanması, Türkiye’de uzun süredir tartışılan kayyum uygulamasını yeniden ülke gündeminin merkezine taşıdı. Bu sabah Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi’ne de benzer adımların atıldığı öğrenildi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2016’dan bu yana uygulanan kayyum sistemi, seçilmiş belediye başkanlarının yerine merkezi yönetim tarafından atanan bürokratların görevlendirilmesi ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta, İstanbul gibi büyük metropol şehirlerine de sıçrayan bu uygulama, demokrasi, halk iradesi ve yönetim biçimleri konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Esenyurt’ta, terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ahmet Özer’in yerine belediye meclisinden bir ismin seçilmesi beklenirken, vali yardımcısı kayyum olarak atanmıştı. Bu hamlenin yankıları sürerken, bugün sabah saatlerinde gelen haberlerle Mardin ve Batman belediyelerinin de kayyım atamalarına sahne olduğu anlaşıldı.

Mardin ve Batman’da kayyum atamaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk ve Batman Belediyesi Eşbaşkanı Gülistan Sönük, Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Özellikle Mardin’deki gelişmeler sonrası, DEM Parti’nin önemli ismi Ahmet Türk, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

Mardin Valiliği ise bu gelişmelerin hemen ardından, şehirde 10 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasakladığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, başkanların çeşitli terör örgütü üyeliği ve propaganda davalarından aldıkları hapis cezaları ve devam eden soruşturmalar gerekçe gösterildi. Açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkan Vekili olarak Vali Ekrem Canalp ve Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak Kaymakam Hakan Başoğlu’nun görevlendirildiği bildirildi.