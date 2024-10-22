Nesine 3. Lig 4. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor’un bu hafta kendisinden bir puan farkla lider durumda olan Mardinspor’u konuk edecek. İç saha maçlarını Kırıkhan da oynamaya başlayan temsilcimiz geçtiğimiz hafta Turgutluspor’un da olur vermesiyle müsabakayı Kırıkhanda oynamıştı.

Bu hafta oynanacak olan AKEDAŞ Kahramanmanmaraş İstiklalspor - Mardinspor müsabakası Mardinspor yönetiminin Kırıkhan Stadyumuna olur vermemesi sebebiyle Merkez 1 de oynanacak. Mardinspor, tüm iyi niyetli çabalara rağmen Kırıkhan Stadyumunda oynama talebini reddetti.

TFF Kuralları gereği müsabakanın Kırıkhan’da oynanabilmesi için Mardinspor’un da olur vermemesi gerekiyordu. Yapılan tüm girişimler sonuç vermediği için AKEDAŞ Kahramanmanmaraş İstiklalspor - Mardinspor müsabakası Cumartesi günü saat 14:30’da Merkez 1 Futbol Sahasında suni çimde oynanacak.