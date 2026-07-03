Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş, Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Prof. Dr. Ejder Berk ile Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Tiyek de katıldı.

Toplantıda üniversitenin akademik yapısı, bilimsel çalışmaları, fiziki altyapısı, uluslararasılaşma hedefleri ve gelecek vizyonu hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KSÜ'nün güçlü akademik kadrosu, gelişen araştırma altyapısı ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla her geçen yıl daha ileriye taşındığını ifade etti.

Uluslararasılaşma çalışmalarına özel önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Okumuş, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin yalnızca üniversiteye değil, Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Uluslararası öğrencileri "gönül elçileri" olarak gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Okumuş, "Türkiye, köklü tarihi ve medeniyet birikimiyle geniş bir gönül coğrafyasına sahip bir ülkedir. Üniversitelerimizde eğitim gören uluslararası öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile kurdukları dostluk bağlarını taşıyan önemli temsilciler haline geliyor. Bu nedenle uluslararası öğrencilerimizi yalnızca misafir değil, geleceğin gönül elçileri olarak görüyoruz." dedi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Erasmus değişim programları, uluslararası ortak projeler ve akademik iş birliklerinin üniversitenin öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını belirtti. Bu kapsamda uluslararası proje üreten akademisyenlerin desteklendiğini ifade eden Okumuş, bilimsel üretimin artırılması amacıyla önemli kaynaklar ayrıldığını söyledi.

Prof. Dr. Okumuş, akademisyenlerin TÜBİTAK destekleri, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Avrupa Birliği fonları ile ulusal ve bölgesel kalkınma ajanslarının proje desteklerinden daha fazla yararlanabilmeleri için gerekli akademik ve kurumsal desteğin sağlandığını kaydetti.

Toplantıda yapay zekâ ve eğitim modellerine ilişkin yöneltilen soruları da değerlendiren Prof. Dr. Okumuş, yapay zekânın eğitim ve araştırma süreçlerinde önemli kolaylıklar sunduğunu ancak bilinçsiz kullanımın bazı riskleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Okumuş, yapay zekâdan elde edilen bilgilerin sorgulanmadan doğru kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin kendi alanlarında sağlam bilgi birikimi edinmelerinin önemine dikkat çekti. Yapay zekânın doğru yönlendirmelerle ve eleştirel bakış açısıyla kullanılması halinde eğitim süreçlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yeni akademik yıla ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Okumuş, Yükseköğretim Kurulunun yükseköğretimde kalite ve verimliliği önceleyen yeni uygulamaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bölüm ve programları açtığını söyledi. Buna paralel olarak bazı programlarda kontenjan düzenlemelerine gidildiğini, ikinci öğretim programlarının kaldırıldığını ve yükseköğretimde nicelikten çok niteliğin ön plana çıkarıldığı yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

KSÜ'nün gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, üniversitenin güçlü akademik kadrosu, modern eğitim altyapısı, gelişmiş laboratuvar ve araştırma imkânları, öğrenci dostu kampüsü ile Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Bu potansiyelin ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında daha üst basamaklara taşınacağına inandığını ifade eden Okumuş, sürdürülebilir bilimsel başarı hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşan üniversite tercih dönemine de değinen Prof. Dr. Okumuş, tercih yapacak gençlere çağrıda bulunarak, "Güçlü akademik kadrosu, gelişen araştırma altyapısı, geniş sosyal imkânları ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gençlerin geleceğe güvenle hazırlanabileceği önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Yeni eğitim-öğretim yılında aramıza katılacak öğrencilerimizi ve ailelerini büyük bir heyecanla KSÜ ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.