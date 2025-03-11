Başkan Karaca İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada; “Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olan İstiklal Marşı’nın şairi, büyük fikir adamı Mehmet Akif Ersoy’u ve bu dizelerin yazılmasına neden olan ecdadı saygı, minnet ve rahmetle andığını söyledi.

Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımının Sütçü İmam’ın kurşunuyla Maraş’ta atıldığını hazırlatan Başkan Karaca açıklamasını şöyle sürdürdü; “Maraş’tan başlayan bir kurtuluş savaşının zaferini taçlandırdığı şiiri kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir dava adamıydı. O, milletinin acılarını, umutlarını ve direnişini en samimi şekilde hisseden ve bunu dizelerine yansıtan bir kalemdi. İstiklal Marşı, onun bu duyarlılığının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Akif, İstiklal Marşı’nı yazarken, sadece bir şiir kaleme almadı; milletin ruhunu, bağımsızlık aşkını ve özgürlük tutkusunu dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı’nın en karanlık günlerinde, milletin moralini yükseltmek, onlara umut aşılamak ve vatan sevgisini canlı tutmak için yazılan İstiklal Marşı, adeta bir milli mutabakat metni haline geldi. Mehmet Akif’in dizeleri, cephedeki askerlerin yüreğine cesaret, geride kalanların yüreğine ise güç verdi. “Korkma!” diye başlayan o ilk mısra, milletin yüreğindeki korkuyu yenmek ve özgürlük inancını pekiştirmek için bir çağrıydı.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı yazarken hiçbir maddi karşılık beklemedi. O, bu marşı milletine bir armağan olarak sundu. Hatta, marşın TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından kendisine verilen ödülü, Darü’l-Mesai adlı bir hayır kurumuna bağışladı. Bu davranışı, onun ne kadar mütevazı ve vatansever bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

Mehmet Akif’in hayatı, inancı, dürüstlüğü ve vatan sevgisiyle örülüdür. O, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir mücadele insanıydı. Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde, Anadolu’yu dolaşarak halka umut aşıladı, onları birliğe ve direnişe çağırdı. İstiklal Marşı, bu mücadelenin en güçlü ifadesi olarak, bugün hala milletimizin yüreğinde yaşıyor.

Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onun bize bıraktığı bu emaneti gelecek nesillere aktarmak için çaba göstereceğimize söz veriyoruz.” Diye konuştu.