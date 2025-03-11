İftar programları, davetler, ziyaretler ve çeşitli programlarla Ramazan ayının manevi atmosferini hemşerileriyle soluyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu kez Belediye Meclis Üyelerini ve ailelerini ağırladı. EXPO 2023 Arasta Çarşı’da düzenlenen iftar programına tüm meclis üyeleri aileleriyle birlikte katılırken, Başkan Toptaş tüm misafirlerini tek tek karşıladı. İftar öncesi de masaları dolaşarak meclis üyeleri ve aileleriyle sohbet eden Başkan Toptaş, Ramazan aylarını tebrik etti.

Ezanın okunmasıyla birlikte yapılan duanın ardından ise oruçlar açıldı.

Başkan Toptaş, geride kalan görev süresinde yapılan çalışmaların yer aldığı ve inşasının devam ettiği Gençlik Merkezi’ne ilişkin video sunumlarıyla meclis üyelerini bilgilendirdi.

“Vatandaşlarımızla bir araya gelmenin gayretini veriyoruz”

Başkan Hanifi Toptaş, iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, “Ramazan ayının bereketi ve manevi huzuru içerisinde sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan, sadece oruç tutmak değil; sabrı, paylaşmayı, birlik ve beraberliği en güzel şekilde yaşamak demektir. Onikişubat Belediyesi olarak, bu güzel ayın ruhuna uygun şekilde vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde bir araya gelmenin gayretini veriyoruz. Özellikle hizmetlerimizle onların yanında olmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.

“3 siyasi parti var ama hepimizin ortak kaygısı, ortak derdi var”

Ramazan-ı Şerif’in coşkusunun ilk günkü gibi devam ettiğini belirterek, hemşerileriyle iftar sofrasında buluşmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Toptaş, “Bugün de ilçemizin çok daha iyi noktalara gelmesi noktasında beraber görev aldığımız belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte olduk. Meclis, belediyemizin en önemli organlarından bir tanesi. Bu anlamda da geçen 11 aylık süre içerisinde meclisimizle, encümenimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. 3 siyasi parti var ama hepimizin ortak kaygısı, ortak derdi var. Onikişubat Belediyesi Meclisi olarak büyük bir aileyiz. Siz değerli meclis üyelerimizin özverili çalışmaları ve kıymetli ailelerinizin bizlere verdiği destek, ilçemizi daha ileriye taşıma yolculuğumuzda en büyük gücümüzdür.Göreve geldiğimiz günden bu yana, Onikişubat’ın her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarımızı yeniliyor, alt ve üstyapı projelerimizi hayata geçiriyor, sosyal donatı alanlarıyla ilçemize nefes aldırıyoruz.Eğitimden sağlığa, kültürden çevreye kadar birçok alanda yatırımlarımız devam ediyor. Ancak tüm bu projelerin temelinde, sizlerin desteği, önerileri ve halkımızın güveni yatıyor” ifadelerini kullandı.

“Desteğiniz ve uyumlu çalışmanız için teşekkür ediyorum”

Meclis üyelerine destekleri ve uyumlu çalışmalarından ötürü teşekkür eden Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde tamamladı, “Sizler, vatandaşlarımızın sesi olarak meclisimizde önemli kararlar alıyor, ilçemizin geleceğini şekillendiriyorsunuz. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca, buradaki her bir aileye de gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki, belediye hizmetleri için harcadığımız her mesai saati, sizlerin ailelerinizle geçirdiğiniz vakitten feragat etmeniz anlamına geliyor. Bu fedakarlığınız, Onikişubat’ımızın yarınlarını inşa etmemizde büyük bir anlam taşıyor.Diliyorum ki, bu güzel akşam, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirsin, gönüllerimize huzur, işlerimize bereket katsın. Rabbim bizleri sağlık, afiyet ve barış içinde nice Ramazanlara ulaştırsın.Soframızı bereketlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin.”