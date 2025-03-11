Devamında Bağlar ve Atatürk caddelerinin de asfaltı yenilenecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkoğlu’nda da önemli bir yol düzenleme çalışması başlatıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, ilçenin en önemli arterlerinden biri olan Orçan Caddesi’nde asfalt serim işlemlerine başladı. İlçe merkezindeki yerleşim yerlerine, mezarlığa, ticaret alanlarına, mesire alanına ve yeni TOKİ Konutları’na ulaşımı sağlayan bu güzergâh, modern ve konforlu bir hale getiriliyor.

Bağlar ve Atatürk Caddelerinin de Asfaltı Yenilenecek

Orçan Caddesi’ndeki asfalt serim işleminin tamamlanmasının ardından yine Türkoğlu’nun önemli arterlerinden Bağlar ve Atatürk caddelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına başlanacak. Büyükşehir Belediyesinin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik sürdürdüğü bu yatırımlarla, Türkoğlu’nda yol kalitesinin artırılması ve vatandaşların daha güvenli bir ulaşım hizmeti alması hedefleniyor.