Başkan Karaca, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından ilçenin yeniden imarı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmasına basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek başlayan Başkan Karaca, "Toplumun gözü, kulağı ve sesi olan basınımız; ilçemizde hayata geçirdiğimiz projeleri, hizmetleri ve gelişmeleri halkımıza en doğru ve en hızlı şekilde ulaştırarak çok önemli bir görev üstlenmektedir," diyerek yerel basının önemine vurgu yaptı. Şeffaflık, katılımcılık ve iletişimi temel ilke edindiklerini belirten Karaca, basınla güçlü iş birliğinin vatandaşlarla aralarındaki bağları daha da sağlamlaştıracağını ifade etti.

"İlk İş Personelimizin Mali Durumunu İyileştirmek Oldu"

Göreve geldikleri bir yılı aşkın sürede, kısıtlı bütçelerle ilçenin sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirten Karaca, "Göreve gelir gelmez ilk işimiz, personelimizin maaşlarında iyileştirme çalışması olmuştur. Personelimize sosyal denge tazminatı başta olmak üzere, ekonomik açıdan bütün alanlarda düzenleme yaparak, personelimizi mali olarak rahata ulaştırdık," dedi. Ayrıca, esnafların biriken yaklaşık 40 milyon liralık borcunun, yapılan tasarruflar ve oluşturulan kaynaklarla ödendiğini müjdeledi.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma ve Büyüme

6 Şubat depremlerinde Türkoğlu'nun en çok yara alan ilçelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Karaca, "Depremzede vatandaşlarımız için yapılan yeni konutlarla birlikte, ilçemiz nüfus olarak olmasa da yerleşim olarak yüzde kırk oranında büyümüş durumdadır. Açılan yeni hizmet alanlarını da düşünerek tedbirimizi buna göre alıyor, adımlarımızı buna göre atıyoruz," şeklinde konuştu. Depremin enkazının yanı sıra belediyenin kurumsal yapısını da yeniden inşa etmek için çalıştıklarını belirtti.

Üretken Belediyecilik ve Altyapı Çalışmaları

Üretken belediyecilik vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Karaca, belediyeye ait parke tesisinde bugüne kadar 100 bin metrekare parke üretildiğini ve bu yıl üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Belediye iş makinesi filosuna 16 yeni hizmet aracı kazandırdıklarını ve bu sayede milyonlarca liralık sanayi masrafından kurtulduklarını belirtti. Yolların durumu hakkında da bilgi veren Karaca, "Şu ana kadar 100 bin metrekare parkeyi depremde büyük hasar alan ilçemiz Türkoğlu’muzun sokaklarına döşedik, 70 bin metrekare parke ve bordürün de ihalesini yaptık, Önümüzdeki Pazartesi günü itibariyle de sahada döşemeye başlıyoruz," dedi.

Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Projeler

Vatandaşa dokunmanın ve gönüllerine girmenin önemine değinen Başkan Karaca, toplu iftarlar, sosyal etkinlikler, spor müsabakaları ve öğrenci gezileri gibi organizasyonlarla ilçedeki birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini ifade etti. İlçenin kuruluşunun 65. yıl dönümünün ilk kez kutlandığını ve Hilmi Şahballı konseri gibi etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşandığını aktardı.

Eğitime verdikleri önemi vurgulayan Karaca, 44 mahalledeki 49 okulda ilkokul 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşıladıklarını, okul, cami, cemevi ve taziye evlerine 7 milyon liralık çevre düzenlemesi, bakım ve tadilat yaptıklarını belirtti. Gençler için dershane ve etüt merkezi projesinin hazırlıklarının sonuna gelindiğini de müjdeledi.

Yeşilyöre Mahallesi'ne kazandırılan meydan, Kır Düğün Salonu, Pazar Yeri ve hayırsever desteğiyle yapımı süren kütüphane projelerinden de bahseden Karaca, çiftçiler için bölgeye soğuk hava deposu kazandırdıklarını ekledi. Ayrıca, öncelikle öğrencilere yönelik kaliteli ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunacak bir belediye lokantası açacaklarını ve halihazırda hafta içi her sabah ücretsiz çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

"Şeffaf ve Hesap Verebilir Belediyecilikten Taviz Yok"

Başkan Karaca, "Şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu belediyecilik vizyonumuzdan, asla taviz vermeyeceğiz. Halkımızın bize verdiği emaneti baş tacı ederek, her zaman hesabını verecek şekilde kendimizi hazır tutacağız," diyerek yönetim anlayışlarını özetledi. Tasarrufu esas alarak her kuruşun hesabını yaptıklarını ve israfı önlemeye odaklandıklarını belirtti.

Konuşmasının sonunda basın mensuplarına teşekkür eden Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, "Seçimden önce ne dediysek, bugünde aynısını söylemeye ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu azim ve gayretimizden zerrece geri adım atmaya da niyetimiz yok. İnşallah her yıl üzerine koyarak ilerlemeye devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.