Kamu çalışanlarının maaş ve özlük haklarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci yaklaşırken, yetkili konfederasyon olan Memur-Sen taleplerini kamuoyuna açıkladı. Ancak bu açıklama, sadece içerik açısından değil, izlenecek yol haritası açısından da tartışma yarattı.

TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) Kahramanmaraş İl Başkanı Abdurahim Köleoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Memur-Sen’e sert eleştiriler yöneltti. Köleoğlu, sadece talepler açıklanmasının yeterli olmadığını belirterek, olası bir ret durumunda nasıl bir eylem planı izleneceğinin de kamuoyuna ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Kamu Çalışanları Kuru Söze Değil, Net Tavra İhtiyaç Duyuyor”

Açıklamasında, aynı dönemde devam eden Kamu İşçileri Toplu Sözleşme görüşmelerine de dikkat çeken Köleoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı’nın tavrını örnek gösterdi. TÜRK-İŞ’in anlaşma sağlanamaması durumunda basın açıklamaları, iş bırakma ve süresiz oturma eylemi dahil net bir eylem takvimi ortaya koyduğunu belirten Köleoğlu, şunları söyledi:

“Bu söylem, sendikal sorumluluk taşıyan net bir duruştur. Bu, üyelerine ve kamuoyuna karşı hesap verebilen bir sendikanın tavrıdır.”

“Yine Hakem Heyetine mi Sığınacaksınız?”

Köleoğlu açıklamasının devamında Memur-Sen’e şu soruları yöneltti:

Talepleriniz süreç içinde kabul edilmezse ne yapacaksınız?

Yine oyalayıp en sonunda suçu Hakem Heyetine mi atacaksınız?

Ve ardından şu uyarıda bulundu:

“Memur-Sen, kamuoyuna artık sadece teklif değil; teklifler boşa çıkarsa nasıl bir eylem süreci yürüteceğini de açıklamak zorundadır. Aksi takdirde yapılan sadece vitrindir, sadece göz boyamadır. Kamu çalışanları artık kuru söz değil, gerçek bir sendikal duruş istiyor.”

Sendikal Camia Süreci Yakından Takip Ediyor