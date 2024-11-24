Afşin İlçesinin Siyasi ve Kültürel Gelişimi Ele Alındı

Görüşmede, Afşin ilçesinin siyasi, kültürel ve sosyal yapısına dair önemli fikir alışverişleri yapıldı. Muttalip Akkuş, geçmiş dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmış ve teşkilatın yaptığı hizmetler hakkında bilgi aldı. Bu süreçte, Afşin’in son durumu ve geleceği üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Kahramanmaraş Depreminden Sonra Afşin’deki Yarar Sarma Süreci Hızla Devam Ediyor

Kahramanmaraş depremi, Afşin ilçemizde de ciddi manada yara açmıştır. Ancak, bu zorlu süreçte Afşin halkı hızlıca toparlanarak yeniden ayağa kalkmaya devam ediyor. Süleyman Aycan, ilçedeki yapılan çalışmaların şehrin vizyonuna katkı sağladığını belirtti. “Afşin, çok hızlı bir şekilde toparlanarak yeni bir hedef doğrultusunda ilerliyor,” diyerek yapılan projelerin önemine vurgu yaptı.

Yeni Afşin İçin Büyük Çalışmalar Sürüyor

Aycan, ilçenin geleceği adına yapılan her yatırımın ve kazancın Afşin için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. “Yeni bir Afşin inşa ediliyor,” diyen Aycan, teşkilatın her geçen gün daha güçlü hale geldiğini belirterek, “Bu süreçte tüm yönetici arkadaşlarımız ve Kaçep kadın kollarımız gece gündüz demeden Afşin’e hizmet etmek için var güçleriyle çalışıyorlar,” dedi.

Afşin Teşkilatının Özverili Çalışmaları Devam Ediyor

Afşin teşkilatının büyük özveriyle devam eden çalışmalarının, ilçenin kalkınmasında ve halkın refahının artmasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Bu süreçte, teşkilatın gösterdiği gayretin, Afşin’in kalkınma sürecine katkı sunduğu bir kez daha vurgulandı.

Nazik Misafirperverliği İçin Teşekkür Ediyoruz

Ziyaretin sonunda, Muttalip Akkuş, nazik misafirperverliğinden dolayı MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan’a teşekkür etti. Akkuş, “Afşin’deki bu güzel çalışmaları görmek ve teşkilatla fikir alışverişinde bulunmak benim için büyük bir keyifti. Sayın Aycan’a ve tüm teşkilat üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ederim,” dedi.