Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Sayın Hüseyin Vahit Demiröz, İl Başkan Yardımcıları, Kaçep Başkanları, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Sayın Muhammet Paçacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dulkadiroğlu ilçesinde önemli kamu kurumlarını ziyaret etti.

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Yerel Yönetimlerle Güçlü İletişim ve İş Birliği Sağlandı

Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Sayın Hicabi Aytemur, İlçe Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Mart, İlçe Sağlık Müdürü Sayın Dr. Erdem Gers ve Zabıta Müdürü Sayın M. Ali Güler ile bir araya gelerek, ilçedeki kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği kurmak adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaretler, Milliyetçi Hareket Partisi’nin halkla daha yakın iletişim kurarak yerel yönetimlerle etkin bir iş birliği oluşturma hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Teşekkür ve Misafirperverlik Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, Dulkadiroğlu ilçesinin değerli kurum amirlerine ve yetkililerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Yapılan ziyaretlerin, ilçedeki kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Milliyetçi Hareket Partisi, kamu yönetimiyle sürdürülen bu tür verimli görüşmelerin, ilçede halkın taleplerine daha hızlı ve etkili cevap verilmesine olanak tanıyacağını belirtti.

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