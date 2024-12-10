Program, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan saygı duruşu ve dualarla başladı. Tiyatro gösterisi, deprem anında yaşanan zorlukları ve ardından gelen dayanışma sürecini etkileyici bir şekilde sahneye taşıyarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

KAÇEP Başkanı Tamara Fettahlıoğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deprem felaketinin acılarını bir kez daha derinden hissettik. Ancak bu acılar kadar, milletimizin dayanışma ruhu ve birlikte mücadele etme kararlılığı da çok kıymetli. Böyle anlamlı bir etkinliği hayata geçiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar ve ekibine teşekkür ediyorum. Dayanışma ruhunu her zaman yaşatmak bizim görevimizdir.”

DUYGU YÜKLÜ BİR GECE

“Son Gün 72 Saat” tiyatro galası, depremde yaşanan çaresizlikleri ve halkın birlikteliğini sahneye taşıyarak, izleyenleri derinden etkiledi. Salonun dolup taştığı gecede, hem geçmişe bir yolculuk yapıldı hem de geleceğe umut aşılandı.

Bu anlamlı etkinlik, Kahramanmaraş halkının dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne sererken, deprem gerçeğiyle mücadelede bilinç oluşturma adına büyük bir farkındalık yarattı.