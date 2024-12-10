Başkan Nar, ziyaretinde ÜOUZEM, ODAK2023, 16 Türk Devletine Zamanda Yolculuk gibi kapsamlı projelerin yanı sıra, Kutadgu Bilig dergisinin tanıtımını yaptı. Ortaöğretim çağındaki gençlerin kalemlerini güçlendirmek ve yeni nesil yazarlar yetiştirmek amacıyla hazırlanan dergi, öğrencilerle buluşturuldu. Bu projeler, gençlerin eğitimdeki başarılarını artırmayı ve kültürel mirasımıza katkı sağlamayı hedefliyor.

Başkan Dursun Nar, gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, bu projelerin onların düşünsel ve entelektüel gelişimlerine katkıda bulunacağına inandığını vurguladı.

Eğitimdeki bu adım, Kahramanmaraş’ta ve ülke genelinde eğitim kalitesini artırmaya yönelik önemli bir dönemeç olarak dikkat çekiyor.