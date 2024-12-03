Başkan Fettahlıoğlu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın öncelikli sorumluluk olduğunu vurguladı. “En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa, engel yoktur! Hayata tutunan ve yaşama sevinciyle bizlere örnek olan engelli kardeşlerimizin yalnızca bugün değil, her gün yanındayız,” dedi.

MHP KAÇEP Yönetimi, programda engelli bireylerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmek için kararlılık mesajı verdi.

Etkinlikte engellilere yönelik yapılan sosyal hizmet projeleri tanıtılırken, katılımcılara çeşitli hediyeler de takdim edildi. Başkan Fettahlıoğlu, etkinliğin sonunda engelli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirerek şu mesajı paylaştı: “Sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Hep birlikte daha engelsiz bir Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz.”