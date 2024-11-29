Karakoç Dora, Türkiye’nin AB üyeliğinin Avrupa için sadece bir siyasi süreç değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel bir stratejik fırsat olduğunu vurguladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz’in Barış ve İstikrar Gücüdür

Ne? Türkiye, Doğu Akdeniz’deki barışa öncülük etmeye devam ediyor.

Nerede? Strazburg’daki Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında.

Ne Zaman? 81. toplantıda, Türkiye’nin dış politikası ve AB ilişkileri ele alınırken.

Karakoç Dora, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kritik stratejik rolüne dikkat çekti ve Türkiye’nin barış, istikrar ve adalet için kararlı duruşunu yineledi.

“Türkiye, Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve adaletin kararlı savunucusudur. Uluslararası hukuka dayalı duruşumuzla bölgeye huzur ve denge getiriyoruz.”

Kıbrıs Sorunu: İnsan Hakları ve Güvenlik Temalı Mücadele

Ne? Kıbrıs meselesinin sadece toprakla ilgili değil, insan hakları ve güvenlik açısından da önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Nerede? Strazburg’daki toplantı sırasında.

Niçin? Türkiye, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı çözümü savunuyor.

Karakoç Dora, Kıbrıs’ın yalnızca bir toprak sorunu değil, bir insan hakları ve güvenlik meselesi olduğunu söyledi. KKTC’nin kuruluşunun, Türk halkının eşitlik ve self-determinasyon hakkını güvence altına alan tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs, insan hakları ve güvenlik meselesidir. Türkiye, adil ve kalıcı bir çözümün daima güçlü savunucusu olmuştur.”

Türkiye-AB İlişkilerinde Stratejik Ortaklık

Ne? Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa’nın geleceği için stratejik bir ortaklık oluşturuyor.

Nerede? Strazburg’da gerçekleştirilen Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında.

Ne Zaman? 81. toplantı sırasında.

Karakoç Dora, Türkiye’nin AB üyeliğinin yalnızca Türkiye için değil, Avrupa’nın jeopolitik ve ekonomik geleceği için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

“Türkiye, AB’nin enerji, güvenlik ve göç yönetimi gibi temel sorunlarına çözüm üretebilecek en güçlü aktördür.”

“Farklı kıtalar ve kültürler arasında köprü olan Türkiye, Avrupa’yı küresel arenada daha güçlü bir konuma taşıyacaktır.”

Avrupa’nın Kapsayıcı Geleceği İçin Türkiye’nin Katkısı Şart

Ne? Türkiye’nin AB üyeliği, Avrupa’nın kapsayıcılık ve çeşitliliğe katkı sağlıyor.

Niçin? Türkiye’nin AB’ye katılımı, Avrupa’nın daha güçlü ve müreffeh bir geleceği için bir zorunluluktur.

Karakoç Dora, Türkiye’nin AB üyeliğinin Avrupa Birliği’nin kapsayıcılık, çeşitlilik ve istikrar ilkelerini güçlendireceğini belirtti.

“Türkiye’nin AB üyeliği, daha kapsayıcı, daha müreffeh ve daha barışçıl bir Avrupa’nın anahtarıdır.”

“Türkiye’siz Avrupa Eksik Kalır”

Ne? Türkiye, Avrupa’nın geleceği için vazgeçilmez bir stratejik ortaktır.

Nerede? Strazburg’daki toplantı sırasında.

Konuşmasını güçlü bir mesajla sonlandıran Karakoç Dora, Türkiye’nin Avrupa için yalnızca bir aday ülke değil, aynı zamanda Avrupa’nın sürdürülebilir geleceği için vazgeçilmez bir stratejik partner olduğunu söyledi.

“Türkiye olmadan Avrupa eksiktir. Biz, adalet, güvenlik ve barış için Avrupa’nın geleceğini şekillendiren kilit aktör olmaya devam edeceğiz.”