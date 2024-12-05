Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, depremzedelere büyük bir müjde verdi! 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük felaketin ardından, Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde uygulanan mücbir sebep hali ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, mücbir sebep halini 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen sürelerle bir yıla kadar uzatma yetkisi verdi. Bu karar, depremzede vatandaşların mali yükümlülüklerinden rahatlaması ve ekonomik toparlanmanın hızlanması adına kritik bir adım olarak kabul ediliyor.

Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

“Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için önemli bir adım daha atıldı. Mücbir sebep hali süresinin uzatılması, Kahramanmaraş’ımıza ve çevre illerimize büyük bir destek sağlayacaktır. Hayırlı olsun!”

Bu karar, depremden etkilenen vatandaşlar ve yerel esnaflar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.