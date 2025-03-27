Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik, Continent Otel'de düzenlendi ve kentin önde gelen siyasi isimlerini, oda başkanlarını, sendika temsilcilerini ve çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ve MHP MKYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin gibi önemli isimlerin yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Av. M. Burak Gül ve Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen de iftar sofrasında yer aldı. Kahramanmaraş'ın önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu da programa katılarak dayanışma mesajı verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, MÜSİAD Başkanı Şerafettin Özcan ve diğer ilçe ve kurum müdürleri ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli ve her iki partinin ilçe başkanları da davetliler arasındaydı.

İftar programının açılış konuşmasını yapan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, katılımcılara teşekkür ederek, bu müstesna ayda bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Demiröz, konuşmasında ayrıca kamu düzenini bozmaya yönelik girişimlere karşı devletin, milletin ve polisin yanında olduklarını net bir şekilde ifade etti. Emperyalist ve Siyonist güçlerin manipülasyon çabalarına dikkat çeken Demiröz, milletin bu tür oyunların farkında olduğunu ve milli iradeye yönelik saldırıların başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti. Milli değerlere ve birliğe yönelik tehditlere karşı kararlılık mesajı veren Demiröz, MHP hareketinin kutsallarına sahip çıkacağını ve liderlerinin bir işaretiyle her türlü fedakarlığa hazır olduklarını dile getirdi. Son olarak, mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, devletin bekası için dua etti.

Programda söz alan MHP MKYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin geleceği için verdiği mücadeleye değindi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Şahin, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın muazzez günleri ufukta belirmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde, milletimizin refahı için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ise teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

Ülkücü hareketin temelinde vatan sevgisi, doğruluk ve birlik olduğunu ifade eden Dora, "Bizler, bize emanet edilen bu bayrağı lekelemeden, yere düşürmeden gelecek nesillere devretmeye ant içtik" şeklinde konuştu.