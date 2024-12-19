Konuşmasında Türk askerinin fedakârlıklarını öne çıkaran Dora, hem sınır güvenliği hem de personel haklarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Türk Askeri Mazlumların Umudu, Milletimizin Gururudur”

Dora, Türk askerinin yalnızca yurt içinde değil, dünya çapında barışı tesis eden bir güç olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türk askeri, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyerek sınırlarımızın ötesinde varlık göstermektedir. Suriye’den Libya’ya, Karabağ’dan Afganistan’a uzanan geniş bir coğrafyada mazlumların umudu, milletimizin gururu olmuştur. Her çığlığa koşan, her ihtiyaç anında yanında olan bu kahramanlara borcumuz büyüktür.”

“Askeri Hastanelerin Yeniden Açılması, Hayati Bir Gerekliliktir”

Milli güvenlik ihtiyacının bir parçası olan askeri sağlık hizmetlerine dikkat çeken Dora, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini belirterek şunları ekledi:

“Türk ordusunun gücü yalnızca silahıyla değil, sağlığı ve dayanıklılığıyla da ölçülür. Askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçmesi, ülkemizin güvenlik politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır.”

“Personelin Hakları Göz Ardı Edilemez”

Konuşmasında, Milli Savunma Bakanlığı personelinin ve bürokratlarının özlük haklarına yönelik taleplerini sıralayan Dora, Türk ordusunun gücünün ancak personelin motivasyonu ve refahıyla sürdürülebileceğini belirtti. Talepler arasında:

• Savunma Hizmetleri Sınıfı oluşturulması,

• Savunma Hizmetleri Uzmanlığı Sınavı açılması,

• Yıpranma payı, giyecek yardımı ve sosyal tesislerden faydalanma hakkı verilmesi,

• Emekli astsubayların maaşlarının iyileştirilmesi,

• Şehit yakınları ve gazilerin haklarının genişletilmesi,

• Uzman çavuşlar ve sözleşmeli erlerin özlük haklarının düzenlenmesi yer aldı.

“Terörle Mücadele, Milli Bekanın Vazgeçilmezidir”

Terörle mücadelede Türk ordusunun başarısına işaret eden Dora, güvenliğimizin her alanda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

“Sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadelenin başarıyla yürütülmesi, Türk milletinin varlığı ve bekası için vazgeçilmezdir. Bu mücadelede atılacak her adım, bizim onurumuzdur.”

“Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi, Güçlü Bir Türkiye’nin Teminatıdır”

Konuşmasını “Türk ordusunun gücü, Türk milletinin geleceğidir. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözleriyle tamamlayan Dora, MHP’nin güvenlik politikalarına verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.