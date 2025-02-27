Karakoç, AB’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) tam üyeliğe kabul ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini, tarafsızlığını kaybettiğini ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok saydığını vurguladı.

“Avrupa Birliği, Uluslararası Hukuku Açıkça İhlal Ediyor!”

MHP’li Zuhal Karakoç, AB’nin GKRY’yi tam üye yaparak kendi hukukunu çiğnediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tam üyelik sürecine dahil ederek uluslararası hukuku ihlal eden bir çatı haline gelmiştir. Kendi koyduğu kuralları hiçe sayarak, Kıbrıs meselesinde tarafsızlık ve arabuluculuk misyonunu kaybetmiştir. Bu durum, AB’nin güvenilirliğini ciddi şekilde zedelemiştir.”

“Rum Yönetimi, Bütün Kıbrıs’ın Temsilcisi Olamaz!”

Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan politikaların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Karakoç, GKRY’nin tüm adayı temsil ettiği yönündeki algı operasyonuna sert çıktı:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tüm adayı temsil ettiğine yönelik bir algının oluşturulmasına sessiz kalmamız da bunu tanımamız da mümkün değildir. Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan bu dayatmacı anlayış, bölgedeki huzuru ve istikrarı tehdit etmektedir.”

“AB, Kendi Geleceğini de Tehlikeye Atıyor!”

MHP’li Karakoç, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs politikasının yalnızca Kıbrıs Türklerine değil, AB’nin kendi siyasi ve ekonomik istikrarına da zarar verdiğini belirtti.

“Avrupa Birliği, Kıbrıs politikasıyla sadece adadaki dengeyi değil, kendi ilerleyişini de sekteye uğratmaktadır. Bu anlamda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği’nin kamburudur. AB, kendi eliyle taraflı bir yapı oluşturmuş, uluslararası hukuka aykırı bir süreci destekleyerek güvenilirliğini kaybetmiştir.”

MHP’li Zuhal Karakoç’un bu açıklamaları, TBMM TV’de büyük yankı uyandırırken, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs politikaları yeniden tartışmaya açıldı.