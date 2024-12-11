ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile yapılan görüşmede, Türkiye’nin milli hedefleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayinde atılacak stratejik adımlar değerlendirildi.

“Kahramanmaraş, Savunma Sanayinde Öncü Şehir Olacak”

Ziyarette, Türk milletinin tarihinden aldığı güçle şekillenen milli savunma hamlelerinin, sınır güvenliği ve dış politika üzerindeki kritik etkileri ele alındı. Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, memleketi Kahramanmaraş’a savunma sanayi yatırımları kazandırmak için başlattıkları Kahramanmaraş İhtisas Teknokenti projesine dair umut verici bilgiler paylaştı.

Dora, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Yerli ve milli savunma sanayimiz, ülkemizin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerinde en önemli teminatımızdır. Kahramanmaraş, bu stratejik sürecin bir parçası olacak. ROKETSAN ile gerçekleştirdiğimiz verimli istişareler, şehrimize değer katacak adımları hızlandıracaktır,” ifadelerini kullandı.

ROKETSAN ve Kahramanmaraş Ortaklığına Yeni Ufuklar

Görüşmede, Kahramanmaraş İhtisas Teknokenti’nin alt yapısı, savunma sanayiine yönelik üretim kapasiteleri ve olası iş birlikleri detaylandırıldı. Yerli savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde Kahramanmaraş’ın aktif bir rol üstleneceği mesajını veren Dora, bu projelerin hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

“Türkiye’nin Gücü Yerli ve Milli Üretimde”

Dora, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki başarılarının, uluslararası arenada bağımsızlığını perçinlediğini vurgulayarak, “Kahramanmaraş, yerli savunma hamleleriyle bölgesinde lider şehirlerden biri olacak. Bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz,” dedi.