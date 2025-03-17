Heyet, ilk olarak Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ı ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karakoç, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’da güvenlik, sosyal hizmetler ve şiddetle mücadele konularında yürütülen çalışmaların önemli olduğunu belirterek, misafirperverliği dolayısıyla Vali Şıldak’a teşekkür etti.

Ardından, Karaköprü İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi Şiddet Bürosu’nu ziyaret eden heyet, burada kolluk kuvvetlerinden aile içi şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karakoç, şiddetin her türüyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, “Güvenlik güçlerimiz, toplumun huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor” dedi.

Ziyaret programı kapsamında, TBMM Araştırma Komisyonu üyeleriyle birlikte Harran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay programına da katılım sağlandı. Burada, şiddetle mücadelede akademik yaklaşımlar ve toplumsal farkındalığın artırılması konuları ele alındı. Karakoç, üniversitenin bu konudaki çalışmalarını önemsediklerini belirterek, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu’na teşekkür etti.

MHP’li Karakoç, temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, “Şiddetle mücadelede devlet kurumları, akademik çevreler ve güvenlik güçleri arasında güçlü bir iş birliği şarttır. Bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı