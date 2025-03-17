Ziyaret kapsamında Elazığ Valiliği’nde düzenlenen programda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Beyaz Ev Aile Merkezi ve Aile Yılı sunumları dinlendi. Milletvekili Zuhal Karakoç ve beraberindeki heyet, aile yapısının güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi konularında yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Doç. Dr. Zuhal Karakoç, şiddetle mücadelede alınan önlemleri yerinde değerlendirerek, toplumun temel taşı olan aile kurumunun korunmasına yönelik atılacak adımların önemine vurgu yaptı. MHP heyeti, Elazığ’daki çalışmaların güçlendirilmesi adına yapılabilecek yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret, bölgedeki sosyal politikaların güçlendirilmesine yönelik önemli temaslara sahne oldu.