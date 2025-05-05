DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. İrfan Karatutlu, Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu’nda oluşturulan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’nın açılışında öğrencilerle bir araya geldi.

Genç Kahramanmaraşlılar Derneği’nin katkılarıyla kurulan sınıfın açılışında konuşan Karatutlu, çocukların sadece bilgiyle değil; düşünme, sorgulama ve üretme becerisiyle de donatılması gerektiğini vurguladı.



“Düşünen ve Üreten Nesiller Yetiştirmeliyiz”

Karatutlu, eğitimin çok yönlü bir süreç olduğunu belirterek, “Eğitimi yalnızca ezberlenen bilgilerle sınırlı tutamayız. Çocuklarımızın analitik düşünen, sorun çözen, üretken bireyler olması için bu tür projelerin değeri çok büyük. Akıl ve zeka oyunları, çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirecek, kendilerine güven duymalarını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.



“Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum”

Projeye katkı sunan Genç Kahramanmaraşlılar Derneği başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Karatutlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için atılan her yapıcı adımın yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği, çağdaş yöntemler ve gelişimi önceleyen adımlar için desteğimiz tamdır” şeklinde konuştu.



Dr. Karatutlu, açıklamasını “Çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkartacak her projeye desteğimiz sürecek. Kahramanmaraş’ın eğitimde daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte çalışacağız” diyerek tamamladı.