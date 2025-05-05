SİYASİ ŞİDDETİ NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ



CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen bu çirkin saldırı; milletin temsil hakkını ve demokratik siyaseti hedef alan organize bir eylemdir. Bu bir bireysel saldırı değil, toplumu kutuplaştıran politikaların kaçınılmaz sonucudur” ifadelerini kullandı.



GENEL BAŞKANIMIZ MİLYONLARIN ORTAK VİCDANIDIR



Başkan Ateş, “Özgür Özel, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı değil; milyonların onurlu mücadelesinin sesi ve vicdanıdır. Bu saldırı onun şahsında Türkiye’nin değişim, umut ve demokrasi arayışına yapılmıştır. Ancak bizler bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.



ADALET VE HUKUK İÇİN GERİ ADIM YOK



CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, “Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bu hain saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Bu ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenlerle mücadelemizi, hukuk zemininde sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.