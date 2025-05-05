Tanıtım toplantısı, Kahramanmaraş’ın sosyal yaralarını sarmaya yönelik önemli adımlardan biri olarak kayda geçti. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüyle gençleri yeniden topluma kazandırmayı hedefleyen proje, hem spor yoluyla fiziksel ve ruhsal iyileşmeyi desteklemeyi hem de sosyal uyumu artırmayı amaçlıyor.

GENİŞ KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Tanıtım toplantısına Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, il başkan yardımcıları Mustafa Evliya ve Akif Bakır, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Arguz, Gençlik ve Spor Onikişubat İlçe Müdürü Kadir Gemci, Şube Müdür Ayşe Koç, TÜFAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak, TSYD Kahramanmaraş İl Temsilcisi İlker Yiyen okul müdürleri, antrenörler ve çok sayıda davetli katıldı.

"SPORLA HAYATA YENİDEN BAŞLA SADECE BİR PROJE DEĞİL, BİR YOLCULUKTUR"

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Maraşgücüspor Kulübü Başkanı Mustafa Dağlı, projenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada Maraşgücüspor öncülüğünde, toplumumuz için büyük anlam taşıyan bu değerli projenin tanıtımı için bir aradayız. 'Sporla Hayata Yeniden Başla' sadece bir proje değil, umutların yeniden filizlendiği, bireylerin kendini yeniden keşfettiği, dayanışmanın ve azmin zaferle buluştuğu bir yolculuktur.”

Mustafa Dağlı, projeyle birlikte dezavantajlı grupların — özellikle gençlerin ve kadınların — sporla hem bedensel hem ruhsal olarak güçlenmesinin hedeflendiğini ifade etti. Aynı zamanda bu bireylerin topluma aktif ve üretken bireyler olarak kazandırılmasının da öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

"SPOR DİSİPLİN, SAYGI VE ÖZ GÜVENDİR"

Dağlı sözlerine şöyle devam etti: “Spor sadece fiziksel bir aktivite değildir. Aynı zamanda disiplin, saygı, ekip ruhu ve özgüvendir. Maraşgücüspor Kulübü olarak sadece sahada değil, hayatın her alanında var olmayı hedefliyoruz. Sporla hayatlarına dokunduğumuz her birey bizim için bir başarı hikayesidir. Ve biz bu başarı hikayelerini çoğaltmak istiyoruz.”

Kahramanmaraş’ın farklı mahallelerinde yetişen gençlerin başarılarına dikkat çeken Dağlı, Nahırönü, Dumlupınar, Namık Kemal ve Mağralı gibi bölgelerden çıkan sporcuların beden eğitimi ve spor fakültelerine kazandırıldığını, bine aşkın çocuğun hayatına dokunduklarını ifade etti.

"YENİ HAYATLARA DOKUNMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Dağlı, projeyle birlikte yeni kardeşlerin, yeni arkadaşların hayatlarına dokunmayı amaçladıklarını da vurguladı. Projede emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Dağlı, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: “Gelin hep birlikte sporu bir yaşam biçimi haline getirelim ve hayata yeniden başlayalım.”

KAYMAKAM ÇİĞDEM: “SOSYAL PROJELER GELECEĞİN SORUNLARINI ÖNLEYECEK”

Tanıtım toplantısında konuşan Onikişubat İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, projenin sosyal etkisine dikkat çekti. Deprem sonrası sadece fiziksel değil, sosyal iyileşmenin de büyük önem taşıdığını belirten Çiğdem, şunları kaydetti: “Malumunuz, zor zamanlardan geçen bir ilde yaşıyoruz, görev yapıyoruz. Devletimizin ve milletimizin imkanlarıyla fiziki ve maddi ihtiyaçların büyük bir kısmını karşılıyoruz. Ancak sadece bu yeterli değil. Sosyal projelerle, gelecekte karşımıza çıkabilecek toplumsal sorunların önüne geçebiliriz. Bu nedenle bu projeyi gönülden destekliyorum.”

Kaymakam Çiğdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje sayesinde okullarımızdaki öğrencileri sporla daha yakından yetiştirme fırsatı bulacağız. Gençlerimizin sporla olan ihtiyaçlarını karşılamada bu tür çalışmalar son derece kıymetli. Sporun kardeşlik ve birleştirici gücünün okullarımızda yaygınlaşmasını temenni ediyorum.”

M. BURAK GÜL: “SPORLA SADECE BEDEN DEĞİL, BAĞLARIMIZ DA GÜÇLENECEK”

Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, depremin yaralarının yalnızca maddi değil, manevi boyutlarda da derin etkiler bıraktığını vurguladı. Projenin bu açıdan çok önemli olduğunu belirten Gül, şu açıklamalarda bulundu:

“Sporla Hayata Yeniden Başla projesi, yalnızca spor malzemesi dağıtımı değil aynı zamanda gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın bir araya geldiği, sporun birleştirici ruhuyla bağlarımızı yeniden güçlendirdiğimiz bir başlangıçtır. 6 Şubat depreminin ardından acılarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte böyle projelerin hem manevi hem toplumsal açıdan çok değerli olduğunu düşünüyorum.”

“PROJEYE EMEK VEREN HER KURUMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gül, konuşmasının devamında projeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Maraşgücüspor Kulübü’ne, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız.”

MİLLETVEKİLİ KARATUTLU: “SPOR BAĞIMLILIKLARA KARŞI DA BİR PANZEHİRDİR”

Tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, projenin isminin taşıdığı anlamın dikkat çekici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Projenin adında hem spor var, hem hayat var, hem yeniden başlamak var. Bu başlığı bulanları tebrik ediyorum. 6 Şubat sonrası büyük bir motivasyona ihtiyacımız vardı. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle toplumun her kesimine dokunan çok kıymetli bir başlangıç olmuş.”

Milletvekili Karatutlu, sosyal desteğin önemini özellikle vurguladı. Bu ihtiyacın Meclis’te çeşitli bakanlıklara defalarca dile getirildiğini ifade eden Karatutlu, şöyle devam etti:

“Bu proje sadece spor malzemesi dağıtımı değil. İçinde seminerler, sosyal destek programları da var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim, Sağlık ve Aile Bakanlığı’nın koordineli çalışması bu bölgede şart. Uyuşturucu ve kumar bağımlılığı gibi tehlikeler artıyor. Elbistan’dan bir psikolog aradı bir haftada iki genç madde bağımlılığından hayatını kaybetmiş. Spor burada tedavi edici bir yol, meşguliyet oluşturacak yapıcı bir araç olabilir.”

Sporun ulusal anlamda desteklenmesi gerektiğini belirten Karatutlu, bu projeyi hayata geçiren kurumlara ve yöneticilere teşekkür ederek, “Maraş'ın böyle projelere ihtiyacı var. Sağlıklı bir nesil yetiştireceğiz. Gençlerimizi spora kazandırarak geleceğimizi kazanacağız,” dedi.

Program sonunda, proje kapsamında okul müdürlerine spor malzemesi paketleri takdim edildi. Katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirilerek toplantı sonlandırıldı.