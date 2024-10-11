Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Aydoğar, bugün AK Parti İnsan Hakları Başkanı tarafından 81 ilde, İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıların birinci yıl dönümyle alakalı ortak basın açıklaması yapılmasına tepki gösterdi.

Aydoğar, konuyla alakalı yaptığı açıklamasında iktidarın artık kınamadan öte icraata geçmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yeniden Refah Partisi olarak İsrail'in 1 yıldır Gazi'ye ve şimdi de Lübnan'a yaptığı insanlık dışı saldırıları kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Aydoğar; "Bizler muhalefet partisi olarak kınarken; iktidar partisinin yetkisi elindeyken icraat yapması gerekirken, sadece kınamayla ve yürüyüş yaparak hareket ettiğini görmekteyiz.

Müslüman Türk milletine bu saatten sonra kınamak yetmez, icraata geçmek gerekir. Bir iktidarın da sadece kınamadan öteye gitmemesi bizleri derinden rahatsız etmektedir. Kürecik radar üstünün ve gerekirse İncirlik hava üssünün kapatılması gerekirken, kınamak ve yürüyüş yapmaktan öteye gidilmiyor. İsrail ders olması adına artık yapmamız gereken bütün yaptırımlarla harekete geçmek lazım. Siyonist İsrail'in güçten anladığını tekrar bildirmek ve hatırlatmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi "İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'de." İfadesinden yola çıkarak elli yıldır rahmetli Erbakan hocamız bu tehlikeyi zaten beyan etmiştir. Bu Siyonist İsrail'in hedefi Türkiye'dir. Bunu bilip, buna göre hareket edip, buna göre davranmamız lazım. Kahramanmaraş'ımızdan iktidar partisi il başkanlığına ve iktidar partisine sesleniyorum. "Sizin göreviniz kınamak ayiplamak değildir, icraat yapmaktır." dedi.