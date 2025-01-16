Partisinin adım adım iktidara yürüdüğünü ifade eden Aydoğar; “2022, 2023 ve 2024 yıllarının en hızlı büyüyen siyasi partisiyiz, inşallah 2025 yılında da bunu devam ettireceğiz. Kahramanmaraş teşkilatı olarak da en fazla üye sayısını artıran 6. İl durumundayız. Ben emeği geçen tüm teşkilatlarımıza ve kadın kollarımıza, üyelerimize teşekkür ediyorum.Yine tüm teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla birlikte omuz omuza partimizin iktidar meşalesini buradan yakacağımıza eminim.

Bugün milletimizin derdiyle dertlenen herkes partimiz çatısı altında toplanıyor. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın siyasi çizgisi, duruşu, söylemleri vatandaşımıza güven veriyor. Herkes biliyor ki yerli ve milli çizgisinden ayrılmayan tek lider Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan” dedi.

BELEDİYELERİMİZ ÖRNEK PROJELERE İMZA ATIYOR

Yeniden Refahlı Belediyelerin şehirde örnek çalışmalara imza attıklarını belirten Aydoğar; “Ahlaklı Belediyecilik sloganıyla yola çıktığımız yerel seçimlerde Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Göksun ilçelerimiz olmak üzere üç önemli belediyeyi kazandık. Belediye Başkanlarımız da sağ olsunlar tüm imkansızlıklara rağmen örnek çalışmalara, örnek projelere imza atıyorlar.

Bugün aramıza bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Akpınar’a başarılı çalışmaları adına teşekkür ediyorum. Kıymetli hizmetleriyle Ahlaklı Belediyecilik sözünü havada bırakmadı” diye konuştu.

VATANDAŞIMIZ GÜNÜ BİRLİK SİYASET YERİNE HİZMET İSTİYOR

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da yaklaşık 10 aylık çalışmalarında bahsederek; “Yükümüz çok ağır, bunu biliyor buna göre hareket ediyoruz. Vatandaşımız günü birlik siyaset yerine hizmet istiyor. Bizlerde halkımızın beklediği hizmeti vermeye devam edeceğiz. Mart ayından itibaren milletimize ait olan belediyeyi milletimize açtık. İsrafa son verdik.

Muhtarlarımızla, esnafımızla, iş insanlarımızla, STK’larımızla yani ilçemizin tüm dinamikleriyle el ele verip ilçemizi yeniden inşaa ediyoruz. Muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sorunları yerinde görüp, çözüm üretiyoruz. Bizim için Dulkadiroğlu’nda yaşayan 7’den 70’e her birey bizim için önemli.

Tüm projelerimizi kendi öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. Vatandaşımıza verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz inşallah” dedi.