KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı modernizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Su ve kanalizasyon hatlarında sürdürülen yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir altyapı sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’nde de yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Mahallede tamamlanan altyapı hatlarının ardından KASKİ koordinesinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yol yüzeyleri yenilenerek, ulaşımda konfor ve güvenlik yeniden sağlanıyor.

“Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyoruz”

Namık Kemal Mahalle Muhtarı Muhammet Yetişmiş, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemizde bir süredir süren altyapı çalışmalarının ardından yol onarımlarının da hızlı şekilde başlaması bizleri oldukça memnun etti. Hem vatandaşlarımız hem de esnafımız için bu çalışmalar büyük önem taşıyor. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere KASKİ Genel Müdürlüğü ve sahada görev yapan tüm ekiplere mahallemiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.