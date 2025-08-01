“Minik Kalpler Bize Emanet” sloganıyla hayata geçirilen bu özel merkez, 4-6 yaş arası çocuklar için kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Online ön başvurular, 1 - 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ise 15 Ağustos’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çocukların güvenli, çağdaş ve sevgi dolu bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla kurulan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, ebeveynlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Modern donanım ve zengin eğitim ortamıyla ilk yılında ailelerin beğenisini kazanan ve yoğun talep gören Gündüz Bakımevi, çocukların çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Akıllı tahtalarla donatılmış 5 derslik, görsel sanatlar, müzik, drama, fen, matematik, kitap ve blok öğrenme merkezleri, hareket ve jimnastik atölyesi, iç mekan oyun salonu, lego atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, kum havuzu, hobi ekoloji bahçesi, açık hava masal köşesi gibi zengin içeriklerle donatılan bakımevi, çocuklara hem eğitici hem eğlenceli bir ortam sunuyor.

KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Yeni eğitim dönemi için 4-6 yaş aralığındaki çocukların katılım sağlayabileceği Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’ne başvurular 1 - 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Aileler, başvurularını Onikişubat Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuru ilanındaki formu doldurarak online olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuruların ardından noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle kesin kayıtlar belirlenecek. Kura çekimi, 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru formuna ulaşmak için; https://forms.gle/S7DFVpNGqko5oPBaA linke tıklayabilirsiniz.

Bakımevinde eğitimler, sabahçı ve öğleci olmak üzere yarı zamanlı gruplar halinde planlanacak.

BAŞKAN TOPTAŞ: “ÇOCUKLARIMIZA EN KALİTELİ EĞİTİMİ SUNUYORUZ”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gündüz bakımevinin sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda çocukların sosyal-duygusal gelişimini destekleyen bir yaşam alanı olduğunu ifade etti. Başkan Toptaş, şu açıklamalarda bulundu:

“İlçemizde büyük bir ihtiyaca cevap veren gündüz bakımevimizde bir taraftan yaz okulumuz devam ederken, yeni dönemin planlamasını yapmanın da heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın bilişsel-duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarını destekleyecek şekilde modern ve donanımlı bir ortam sunduk. Uzman eğitmen kadromuz eşliğinde çocuklarımız; paylaşmayı, yardımlaşmayı, özgüven kazanmayı ve oyunla öğrenmeyi deneyimleyecekler. Ailelerimiz için şeffaf ve adil bir sistemle, kayıtlarımız noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek. Tüm ebeveynlerimizi başvuru yapmaya davet ediyorum. Geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımıza hayırlı bir dönem diliyorum.”