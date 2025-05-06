Bu gelişme hakkında açıklama yapan Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, projelerinin Türk tekstil sektörü için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, TÜBİTAK destekli projeler kapsamında Mehmet Balduk Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen ve pamuk genotipleri üzerine odaklanan bu projenin, Türkiye’nin ilk yerli ve milli uzun elyaflı pamuk genotipini geliştirme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu genotipin, Supima ve Giza gibi dünya çapında tanınmış pamuk türleriyle güçlü bir rakip olmaya doğru ilerlediğini ifade eden Kurtul, bu gelişmenin sadece Nazar Tekstil değil, tüm Türk tekstil sektörü için stratejik bir kazanım olduğunu dile getirdi.

“Sürdürülebilir Hammadde İçin Yerli Çözüm”

Proje, ülkemizde geliştirilen pamuk genotipleriyle sürdürülebilir hammadde teminini amaçlıyor. Bu yeni yerli pamuk çeşidinin, dışa bağımlılığı azaltmaya önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

Kurtul, ödülü şirketin onursal yönetim kurulu başkanı Mehmet Balduk’un anısına aldıklarını belirtti. “Projeye ilk günden itibaren inanıp destek veren, inovasyon ve verimlilik konusunda öncü olan rahmetli Mehmet Balduk’a ithaf ediyoruz,” diyen Kurtul, onun ulusal ve uluslararası projelere öncülük ettiğine de değindi.

Kurtul, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Projemizin temelinde yer alan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden kıymetli hocamız Güven Borzan’a, Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanımız Emre Balduk’a, Ar-Ge Müdürümüz Sevtap Kartal’a, tüm Ar-Ge ekibimize ve Nazar ailesine gönülden teşekkür ediyoruz.”

Açıklamasında ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü “Milli Sanayi Hamlesi” çalışmalarıyla da gurur duyduklarını belirten Kurtul, sözlerine şunları ekledi: “Başta Sayın Bakanımız olmak üzere, ödülü bizlere layık gören jüri üyeleri ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz.”