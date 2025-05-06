Sosyal medyada sıkça paylaşılan kuraklık haritalarının, çiftçiye moral vermek yerine kaygı ve çaresizlik aşıladığını söyleyen Anahtar Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, somut ve uygulanabilir önerileri kamuoyuyla paylaştı.

Damlama Sulama Sistemi Her Tarlada Zorunlu Hale Getirilmelidir

İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, su kullanımının %77’sinin tarımda gerçekleştiğini hatırlatarak, tarımsal sulamanın verimliliğini artırmanın en acil öncelik olması gerektiğini belirtti:

· Tüm tarla ve bahçelerde damlama sulama sistemine derhal geçilmelidir.

· Bu alandaki sıfır faizli krediler, çiftçinin önüne çıkan ÇKS şartı, banka limiti ve benzeri bürokratik engellerden arındırılmalıdır.

· Mevcut uygulamalar daha çok ithalatçı ve satıcı firmalara kâr sağlarken çiftçinin erişimi sınırlı kalmıştır.

Sulama Sistemi Ayni Destekle ve Bakanlık Denetiminde Dağıtılmalıdır

Anahtar Parti, damlama sulama sistemlerinin doğrudan ve etkin şekilde çiftçiye ulaştırılmasının yolunun ayni destekten geçtiğini vurguladı:

· Damlama sulama sistemleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayni olarak çiftçiye verilmelidir.

· Yerli üretici firmalarla toplu anlaşmalar yapılarak %50’ye varan maliyet avantajı sağlanmalıdır.

· Bakanlık eliyle yapılacak bu organizasyon sayesinde çiftçi kandırılmayacak, sistemin kontrolü kamuya ait olacak, hazinenin yükü azalacaktır.

Tarımda Su Verimliliği %90’a Çıkmalı, %40 Su Tasarrufu Sağlanmalıdır

Su kaynaklarının verimli kullanımıyla ilgili dikkat çekici verileri paylaşan İl BaşkanıFatin Rüştü Kayıran , şunları söyledi:

· Türkiye’de tarımda kullanılan suyun verimliliği şu anda %50 düzeyindedir.

· Damlama sistemleriyle bu oran %90’a çıkarılabilir; bu da %40 daha az suyla aynı üretimin yapılması anlamına gelir.

· Bu şekilde tasarruf edilecek su miktarı, Türkiye’deki tüm sanayi ve hanelerin bir yıllık su kullanımından fazladır.

· Ayrıca vahşi sulamadan kaynaklı hastalıklar ve verimsizlikler ortadan kalkacaktır.

Az Su Tüketen Ürünler Alım Garantili Olarak Ektirilmelidir

Kuraklıkla mücadelede ürün deseninin yeniden planlanmasının şart olduğunu belirten Anahtar Parti İl Başkanı, şu önerilerde bulundu:

· Su sıkıntısı çekilen bölgelerde daha az su isteyen ürünlerin ekimi bakanlıkça zorunlu hale getirilmelidir.

· Bu ürünler çiftçiye alım garantili ve sözleşmeli olarak ektirilmelidir.

· Tarım Bakanlığı, bu ürünleri işleyen firmalarla çiftçi arasında sözleşmeli üretim modeli kurmalıdır.

· Türkiye’de her tarım ürününün alıcısı varken, sözleşmeli tarım neden yaygınlaştırılmıyor, bu ciddi şekilde sorgulanmalıdır.

Sulama Birlikleri Su Yönetiminde Aktif ve Şeffaf Olmalıdır

Sulama birliklerinin pasif su dağıtım rolünden çıkması gerektiğini ifade eden İl Başkanı Kayıran, bu kurumların stratejik rolüne dikkat çekti:

· Sulama birlikleri, bölgelerindeki ekim desenine göre tarla bazlı su planlaması yapmalıdır.

· Hangi ürüne, ne kadar su verileceği önceden belirlenmeli ve sahada aktif şekilde takip edilmelidir.

· Su tahsis ve tahsilat yapan pasif kurumlardan ziyade, yönettiği suyun etki analizlerini yapan ve kamuoyuna açıklayan yapılar haline gelmelidirler.

"Biz Tarımın Sorunlarına Ağlayan Değil, Çözüm Getiren Bir Partiyiz"

Basın açıklamasının sonunda İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, Anahtar Parti’nin su krizi karşısında yalnızca eleştiren değil, çözüm üreten bir siyasi irade olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Çiftçimize fayda getirmeyen felaket senaryolarıyla değil, organize, planlı ve uygulanabilir politikalarla hareket etmek zorundayız. Tarımda suyu merkeze alan bu reform paketi, sürdürülebilir üretimin ve gıda güvenliğinin teminatıdır.