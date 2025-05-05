Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, çocukların güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda yaz tatilini en verimli şekilde geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda düzenlenecek olan yaz okulu, çocuklara eğlence, öğrenme ve keşif dolu bir yaz deneyimi sunacak.

7 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirilecek yaz okulunda, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde interaktif dersler alacak, çeşitli etkinlikler ve eğlenceli oyunlarla sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Takım çalışmasına dayalı sosyal etkileşim programlarıyla da çocukların özgüvenleri ve iletişim becerileri desteklenecek.

Minikler, jimnastik, müzik, akıl ve zekâ oyunları, lego, değerler, yabancı dil, nezaket kuralları, dikkat ve görsel algı, öğrenme merkezleri, drama ve kukla, mutfak atölyesi, masal ve hikâye, bahçe etkinlikleri ve çocuk dünyasında eğlenceli dakikalar yaşayacak.

Kayıtlar kura yöntemiyle belirlenecek

Başvurular 5 Mayıs - 23 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Kesin kayıt hakkı ise 28 Mayıs’ta yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Başvurular, https://onikisubat.bel.tr/Duyurular/DuyuruDetay/15 linki üzerinden veya Gündüz Bakımevi'mize şahsen yazılı başvuru yoluyla yapılacak.

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılan Onikişubat Belediyesi, “Çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak amacıyla Minik Kalpler Yaz Okulu’nu hayata geçiriyoruz. Onlara hem eğlenip hem öğrenecekleri bir yaz tatili sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaz okuluna kabul şartları neler?

-Kuruluşa çocuk kabulünde, velinin dilekçesi, çocuğun T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, sağlık raporu, çocuğun herhangi bir alerjisi, devam eden bir hastalığı bulunuyorsa bu durumu gösteren belge ve yeteri kadar fotoğraf istenir. Çocuğun kuruluştan ayrılışına ilişkin veliden dilekçe alınır.

-İlgili kuruluşlardan alınmış raporda belirtilmek kaydıyla özel gereksinimli çocukların başvuru ve kayıt işlemleri gündüz bakımevinde yapılmayacak olup belediyemizin DOKMER özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde alınmaktadır.

-Tuvalet eğitimini tamamlamış çocuklar kabul edilmektedir.

-Kurada asil olarak çıkan çocukların kesin kaydı kurumda değerlendirme komisyonunda veli/vasi ve çocuk ile görüşüldükten sonra yapılmaktadır.

-Gündüz Bakımevine kabul edilen çocuklar uyum programına alınır. Sürecin bitiminde halen uyum problemi yaşayanların Gündüz Bakımevine devamı Değerlendirme Komisyonu’nun onayına bağlıdır.

-Çocuklarda davranış ve uyum problemi ile karşılaşılması durumunda, gerekli çalışmalar değerlendirme komisyonu tarafından belge ile kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere dosyada bulundurulur.

-Kuruluş tarafından kayıtları yapılan çocukların bilgileri Mili Eğitim Bakanlığı e-okul sistemine işlenir.

- Gündüz Bakımevi yaz okulu programına 60-78 ay arası çocuklar kabul edilmektedir.

-Gündüz Bakımevine Onikişubat ilçesinde ailesiyle birlikte ikamet eden çocuklar kabul edilmektedir.

-Başvurularda çocuğun ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ek belgesi alınmaktadır.

-Yaz okulu kayıtları en fazla 1 (bir) yaz okulu dönemidir (7 Temmuz-14 Ağustos) . Her yaz okulu döneminde kontenjan kadar kura yoluyla öğrenci alımı yapılacaktır.

-Aynı aileden en fazla 1 öğrenci kabul edilmektedir.

-Yaz okulu öğrenci kayıtları kura yoluyla yapılacaktır.

-Başvurular Onikişubat Belediyesi’nin belirlediği şekilde (online veya kuruma bireysel yazılı başvuru vb) yapılacaktır.

-Başvuruların kontenjan fazlalığı durumunda öncelik durumu tespit edilecektir. Öncelik durum şartlarını karşılayan başvuru fazlalığı durumunda ise noter huzurunda çekiliş yapılacaktır. Öncelik durumunu şartları aşağıdaki gibidir:

I. Şehit ve gazi çocuğu, ekonomik güçlük içindeki anne ve/veya babası vefat etmiş çocuklar, ekonomik güçlük içindeki tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, engelli ebeveyni olan çocuklar, kadın konukevinde bulunan veya ayrılan kadınların çocukları. (yüzde 3 kontenjan)

II. Aile toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlar.

III. Aile toplam geliri 2 asgari ücretin üstünde olanlar.

(16) Gündüz Bakımevi yaz okulu programı yarı zamanlı bakım ve eğitim hizmeti verilmektedir. Sabah (08.30-12.00) ve öğle (13.00-16.30). Sabah grubu nöbetçi yardımcı bakıcı en erken 45 dakika önce (07.45) erken teslim alabilir. Öğleci grubu nöbetçi yardımcı bakıcı en geç 45 dakika (17.15) sonra teslim edebilir.