Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal ayrımı yapmaksızın ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Nurhak’ta Tatlar ve Yeni Mahalle’yi Elbistan – Nurhak Karayolu’na bağlayan ve bölge için kritik öneme sahip olan arterde geniş çaplı yol iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, mevcut güzergâhta yol genişletme ve taş dolgu uygulamaları titizlikle yürütülüyor. Ekipler, ulaşımı zorlaştıran bozulmaları ortadan kaldırarak, hem konforlu hem de güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Ulaşım Güvenliği Artıyor

Yürütülen çalışmalarla birlikte, Tatlar ve Yeni Mahalle sakinlerinin Elbistan – Nurhak Karayolu’na daha güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlanacak. Bölgenin tek bağlantı güzergâhında gerçekleştirilen bu müdahale, özellikle acil durumlar ve günlük ulaşım açısından büyük bir rahatlama sunacak.

Muhtardan Başkan Görgel’e Teşekkür

Yeni Mahalle Muhtarı Yakup Kurt, yolun uzun süredir çeşitli nedenlerle tahrip olduğunu ve vatandaşların ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Bu sorunu Muhtarlar Buluşması programında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ilettiklerini belirten Kurt, “Sayın Başkanımıza konuyu ilettiğimizde hemen gerekli talimatları vererek ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Kısa sürede çalışmalar başladı ve yolumuz şu anda kapsamlı şekilde iyileştiriliyor. Bu hizmet nedeniyle şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.