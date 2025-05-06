Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsalda da ulaşım standardını artırmak ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yolculuk imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmaların yoğunlaştığı noktalardan biri de Nurhak’a bağlı Gürsel Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi, Nurhak’ın kırsal mahallelerinden Gürsel’de uzun süredir sorun teşkil eden 7 kilometrelik yolda genişletme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kış aylarında çamur ve yol darlığı nedeniyle ulaşımın aksadığı arterde yürütülen çalışmalar sayesinde mahalle halkı daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak.

Ulaşım Aksı Güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar, hem fiziki genişletme hem de altyapı iyileştirmelerini kapsıyor. Çalışmalar tamamlandığında Gürsel Mahallesi’nin civar mahalleler ve ilçe merkezi arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlayacak.

Muhtardan ve Vatandaşlardan Teşekkür

Çalışmaların mahalle için taşıdığı öneme dikkat çeken Gürsel Mahalle Muhtarı Abbas Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Polat, “Yıllardır çözüm bekleyen bu yol, mahallemizin en büyük sorunlarından biriydi. Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in talimatlarıyla başlayan çalışmalar sayesinde artık bu çile sona erecek. Mahallem adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Göksu ise yolun durumunu Ramazan ayında Nurhak’ta gerçekleştirilen bir toplantıda bizzat Başkan Görgel’e ilettiklerini belirterek, “Sayın Başkanımız Fırat Görgel sağ olsun, talebimize duyarsız kalmadı. Hemen ekip yönlendirildi ve çalışmalar başladı. Şu anda yoğun bir şekilde sürüyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.