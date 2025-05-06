Eğitim yatırımlarını önceleyen, özellikle de gençliğe her alanda yatırım yapmayı sürdüren Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Türkiye’nin alanında uzman eğitmenleri M. Celal Özyıldız, Aker Kartal ve Harun Özdemir’in katılımıyla YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Semineri’nin devamını, çalışma kampı olarak sürdüren Onikişubat Belediyesi, gençlerin talebini geri çevirmemiş oldu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kamp, sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilere rehberlik etmenin yanı sıra pratik yöntemler ve taktiklerle başarıya giden yolda ışık oldu.

Gençlerin sadece bilgi değil moral ve motivasyon anlamında da destekleneceği etkinlikte kahveler de Onikişubat Belediyesi’ndendi.

Aker Kartal ile Türkçe’de kazandıran taktikler

Kampın ilk gününde gençlerin yakından tanıdığı ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip Türkçe öğretmeni Aker Kartal sahnedeydi. 10.30’da başlayan Türkçe Kampı’nda Aker Kartal, sınavlarda zaman yönetimi, paragraf çözüm teknikleri ve anlam bilgisi konularında stratejiler anlattı.

Sahneye alkışlarla çıkan Aker Kartal, gençlere hitaben şunları söyledi: “Sınavlar, sadece bilgiyle değil, stratejiyle de kazanılır. Bilgiyi doğru yönetemezseniz, emekleriniz boşa gider. Paragraf sorularında anlamı kaçırmamak, sözel mantık sorularında zamanı iyi kullanmak gerekir. Sınav, bir zeka ve hız oyunudur. Burada verdiğim taktikleri uyguladığınızda, doğru ve hızlı karar verme yetiniz gelişecek.”

Kartal’ın anlatımı zaman zaman interaktif uygulamalarla desteklenirken, salonu dolduran öğrenciler notlar alarak derse aktif katılım sağladı.

Harun Özdemir: Matematiği ezberle değil, anlayarak çalışın

Kampta ilk günün ikince oturumunda ise Matematik öğretmeni Harun Özdemir sahne aldı. Matematikte doğru stratejiyle başarının mümkün olduğunu vurgulayan Özdemir, öğrencilerle formüllerden ziyade soru çözüm mantığı üzerine odaklandı.

Özdemir, “Matematik gözünüzü korkutmasın. Ezberle değil, anlayarak çalıştığınızda her şey çok daha kolay olacak. Sınavda çıkan soruların temelinde, düşünme becerisi ve yorumlama gücü vardır. Bugün sizlere bu gücü nasıl geliştireceğinizi anlatıyorum. Matematik sadece sayılar değil, bir düşünce sistemidir” ifadelerini kullandı.

Özdemir’in enerjik sunumu ve pratik anlatımı, öğrencilerden büyük beğeni topladı. Kampın ilk günü, öğrencilerin yoğun ilgisi ve coşkusuyla tamamlandı.

Celal Özyıldız: Tarihi anlamadan ezberlemek sizi yorar

Kampın ikinci gününde ünlü tarih öğretmeni M. Celal Özyıldız’ın gençlerle buluştu. Özyıldız, tarih dersinin ezberlenerek değil, hikâyeleştirilerek öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Özyıldız, “Tarih, bir milletin hafızasıdır. Bu hafızayı anlamadan ezberlemeye kalkarsanız, hem unutursunuz hem de yorulursunuz. Ben bugün size tarihsel olaylar arasında nasıl bağlantılar kuracağınızı, nasıl kalıcı bilgiler edineceğinizi anlatacağım. Tarihi severseniz, ders olmaktan çıkar; bir yolculuğa dönüşür” şeklinde konuştu.

Tarihi olayları canlı örneklerle anlatan ve öğrencilerle soru-cevap bölümü gerçekleştiren Özyıldız, sınavlara tarih açısından nasıl hazırlanılması gerektiğine dair detaylı bilgiler sundu.

Kampta yeniden sahneye çıkan Aker Kartal bu kez söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerle hayat, sınav psikolojisi, başarı motivasyonu ve kariyer üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Kartal, zaman zaman kendi öğrencilik anılarından da kesitler sundu.

Bu anlamlı söyleşinin ardından sahnede müzik dolu anlar yaşanırken, kapanış konseriyle kamp keyifli bir atmosferde son buldu.

Gençlerin coşkuyla eşlik ettiği konser, kampın finaline damga vurdu.

Etkinlik boyunca öğrencilere ikram edilen kahveler ve sağlanan ücretsiz katılım imkânı, gençler ve aileleri tarafından büyük takdirle karşılandı.