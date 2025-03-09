9 Mart Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa tüm edebiyatseverler davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini zenginleştiren kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. “Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” temasıyla gerçekleştirilen programlar kapsamında, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Şair ve Yazar Nurullah Genç, Kahramanmaraşlı okurlarıyla buluşacak.

Şiir ve Edebiyat Dolu Bir Akşam

Türk edebiyatına Rüveyda, Denizin Son Martıları, Yanılgı Saatleri ve Hüznün Lalesidir Dünya gibi unutulmaz eserler kazandıran Nurullah Genç, 9 Mart Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi programına konuk olacak. Saat 21.00’da başlayacak etkinlikte, usta edebiyatçı kendi eserlerinden alıntılar paylaşacak, edebiyat ve sanat üzerine derinlemesine değerlendirmelerde bulunacak. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak manevi ve edebi sohbetlerin yapılacağı etkinlik, şiirseverler ve edebiyat tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Şiirleriyle gönüllere dokunan, kelimeleriyle insan ruhuna hitap eden Genç, edebiyatın insan hayatındaki yerini ve Ramazan’ın duygu dünyasındaki etkilerini katılımcılarla paylaşacak. Büyükşehir Belediyesi, edebi değeri yüksek bu etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.