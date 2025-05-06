Belediye meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri ele alındı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından yoklama yapıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ilk sırasında yer alan 2024 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca çeşitli konularda idareye yetki verilmesi, taşınmaz satışları için encümene yetki verilmesi ve imar plan tadilat teklifleri görüşülerek karara bağlandı.

Özellikle imarla ilgili düzenlemeler ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Hanifi Toptaş, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, “Meclisimizin alacağı her karar, Onikişubat’ın daha yaşanabilir, daha modern bir şehir olması adına büyük önem taşıyor. Tüm meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, gündemdeki tüm maddelerin değerlendirilmesi ve karar altına alınmasıyla sona erdi.