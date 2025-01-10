Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde çevre yatırımlarını kesintisiz olarak devam ettiren Onikişubat Belediyesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin tüm mahallelerinde kesintisiz olarak rutin bir şekilde devam eden çalışmalar, vatandaşlardan da büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Son olarak Başkan Toptaş’ın talimatlarıyla Suçatı’ndan Ilıca’ya kadar olan yol güzergahında kapsamlı temizlik çalışması başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarına biriken atıkları temizleyerek hem doğayı korudu hem de daha estetik bir görünüme kavuşturdu.

Ekiplerin özverili çalışmasıyla çevre sağlığına olumsuz etkiler ortadan kaldırılırken, kapsamlı çalışmaya tanık olan bölge sakinleri ve yolu kullanan vatandaşlar, Başkan Hanifi Toptaş’a ve ekiplere duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkan Toptaş: Doğamızı korumak için durmaksızın çalışacağız

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yapılan çalışmayla ilgili şu açıklamada bulundu, “Doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle öne çıkan bölgelerimizde çevre temizliğini sağlamak öncelikli görevlerimizden biri. Suçatı’ndan Ilıca’ya kadar uzanan bu güzergâhta ekiplerimiz özveriyle çalışarak hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de ilçemizin turizm cazibesini koruyor. Çevremizi koruma adına vatandaşlarımızın da duyarlı davranmasını bekliyoruz. Hep birlikte daha temiz bir Onikişubat için çalışmaya devam edeceğiz.”

Vatandaşlardan Başkan Hanifi Toptaş’a teşekkür

Çalışmaları değerlendiren mahalle sakinleri, “Burası doğal güzellikleriyle bilinen bir bölge. Ancak çevreye duyarsızca bırakılan çöpler burayı olumsuz etkiliyordu. Onikişubat Belediyemizin yaptığı bu temizlik çalışması sayesinde bölgemiz daha güzel ve yaşanabilir hale geldi. Başkanımız Hanifi Toptaş’a bu hizmet için teşekkür ediyoruz” dedi.

Piknik için gelen bir diğer vatandaş ise, “Yolumuz artık tertemiz. Bu durum hem bizler hem de bölgeyi ziyaret edenler için çok önemli. Başkanımızın çevreye verdiği önemi bir kez daha gördük. Kendisine ve ekiplerine minnettarız” ifadelerini kullandı.