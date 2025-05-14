Açıklamada, ‘Daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli hizmet için vergilerinizi ödemeyi unutmayın’ ifadeleriyle vergi ödemelerinin tüm vatandaşlara ve Onikişubat’a hizmet olarak geri döndüğüne vurgu yapıldı.

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisine ait taksit ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Onikişubat Belediyesi, birinci taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu belirterek, vatandaşlara geç kalınmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Açıklamada, belediye hizmetlerinin daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli bir şekilde halkın hizmetine sunulması noktasında vergi ödemelerinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, vadesi geçmiş borçların gecikme zamlarının ödeme esnasında hesaplandığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’ depremlerde yıkılan, ağır ve orta hasarlı yapıların Emlak Vergisi borçlarının yapılacak başvuruyla silinmesi gerektiği de ifade edildi.

Emlak Vergimizi zamanında ödeyelim, cezalı duruma düşmeyelim!

Duyurunun devamında ise, “Vatandaşlarımız, belediyemiz veznelerine veya aşağıdaki listedeki adreslere gelerek borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler. Yoğunluğu önlemek ve hemşerilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, https://www.onikisubat.bel.tr/ExternalLink?url=https://ebelediye.onikisubat.bel.tr/adresinden günün her saatinde banka kartıyla borç ödeme işlemleri yapılabilecek.

Emlak Vergisi ödeme noktaları nereler?

Fatih Mahallesi Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi

Barbaros Mahallesi Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu ve Bilgi Kültür Evi

Saçaklızade Mahallesi Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Bilgi Kültür Evi

Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi

Şehit Abdullah Çavuş Yüzme Havuzu

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi üstü

Tekerek ATM yanı

Necip Fazıl Kültür Sitesi önü

Esentepe AKDO Karşısı

Orman Dairesi Birlik Vakfı önü

12 Şubat Parkı Karşısı

Büyükşehir Belediyesi Alt KASKİ Veznesi