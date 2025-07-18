Ilıca’da düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edilerek paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Ilıca Mahallesi’nde aşure ikramında bulundu.

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçlayan programda aşureler,Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, aşurenin sadece bir tatlı olmadığını, aynı zamanda farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu bereketi ve uyumu simgelediğini belirtti. Kibar, “Tıpkı aşurenin içindeki birbirinden farklı lezzetlerin eşsiz bir tat oluşturması gibi, bizler de farklılıklarımızla bir bütünüz. Bu güzel geleneği vesile kılarak hemşehrilerimizle soframızı paylaşmanın, onların halini hatırını sormanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birliğimiz daim olsun” dedi.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ise bu tür etkinliklerin toplumsal bağları güçlendirdiğini vurgulayarak, "Paylaşma kültürümüzün en güzel yansımalarından biri olan aşure gününde vatandaşlarımızla bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, milletimizin dayanışma ruhunu canlı tutuyor" ifadelerini kullandı.

Aşurelerini alan vatandaşlar, bu anlamlı organizasyon için Onikişubat Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.