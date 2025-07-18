“İmam Hatiplerin mağduriyetini yaşamış biriyim”

Milletvekili Karatutlu konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bugün LGS sınav sonuçlarının imam hatip tartışmasına evrilmesini asla tasvip etmiyoruz. Kırk yedi yıl önce imam hatibe başlamış birisi olarak, bu tartışmaların ızdırabını yıllardır yaşıyorum. Hangi biriniz ortaokula başladığınızda okul ihtiyaçları için deri topladınız, kurban eti götürdünüz? Ben bu mağduriyetleri yaşamış biriyim. Akademisyen olma yolunda Fatih Hilmioğlu’nun imam hatiplilere karşı takındığı tutumla önü kesilenlerdenim.”

“Başarıyı sayılarla değil, sistemle tartışalım”

Karatutlu, LGS sonuçlarına yansıyan imam hatipli öğrenci sayısına yönelik yapılan eleştirileri de değerlendirdi:

“719 birinciden 36’sı imam hatipliymiş. Sayı az bulunuyor, ama bu veriler üzerinden yapılan tartışmalar yersiz. Sayı üzerinden tartışmak yerine, sistemin bütününe odaklanmalıyız. İmam hatip bana analitik düşünmeyi, kaynağa ulaşmayı öğretti. Bu sayede tıp fakültesini kazandım, ihtisas yaptım.”

“Eğitimde başarısızlığın sebebi sık değişen sınav sistemidir”

DEVA Partili Karatutlu, son yirmi yılda beş kez değiştirilen sınav sistemini de eleştirdi:

“2005 OKS, 2008 SBS, 2013 TEOG, 2018 LGS… Beş yılda bir sistem değişti ama her seferinde daha da kötüye gittik. Bugün gelinen noktada ortaya başarısız bir sınav sistemi konuldu. Bu da eğitimin yapısal krizinin açık bir göstergesidir.”

“Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki kibir kabul edilemez”

Konuşmasında Millî Eğitim Bakanı ile yaşadığı diyaloğa da değinen Karatutlu, kamu yönetiminde mütevazılığın ve diyaloğun önemine dikkat çekti:

“Sayın Bakan’la aynı uçaktaydık. Kendisine Kahramanmaraş için Millî Eğitim Akademisi talebimizi ilettim. Aldığım tepki bir kibir ifadesiydi. Maalesef bazı bakanlarda bu kibir oldukça yaygın. Bu tavırlar toplumun vicdanını incitiyor.”

“Sınavlar ÖSYM’ye Devredilmeli”

Dr. Karatutlu, sınavlardaki şaibe iddialarına da dikkat çekti ve çözüm önerisini dile getirdi:

“Bugün FETÖ’nün sınav sistemi üzerinden oluşturduğu mağduriyetleri hatırlıyoruz. Benzer bir güven kaybının önüne geçmek için sınavlar ÖSYM’ye devredilmelidir. Şaibenin olduğu yere güvensizlik girer; bu kurdu çıkarmamız gerekiyor.”

“Kahramanmaraş halkı artık sorguluyor”

Kahramanmaraşlı vatandaşlarla yaptığı görüşmeleri de Genel Kurul’a taşıyan Karatutlu, halkın iktidara olan güveninin sarsıldığını belirtti:

“Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’taydım. Yıllardır AK Parti’ye oy vermiş çok sayıda vatandaşımız gelip, ‘Bu terörsüz Türkiye’yi anlayamıyoruz, bize anlatır mısınız?’ diye sordu. Maraş gibi bir yerde dahi bu şüpheler dile getiriliyorsa, iktidarın bunu ciddi biçimde düşünmesi gerekir.”