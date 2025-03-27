Onikişubat Belediyesi, ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla her özel günde vatandaşlarla buluşmaya ve gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Vatandaşlarla bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik duygularını güçlendirmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, Şehitler Camii, Hamza Camii, Hasancıklı Camii ve Yörükselim Devlet Hastanesi’nde vatandaşlarla bir araya gelindi.

Teravih namazı sonrası cemaate çeşitli ikramlar sunulurken, hastanede tedavi gören vatandaşlar da unutulmadı.

Onikişubat Belediyesi ekipleri, sağlık çalışanlarına, hastalara ve refakatçilerine moral vermek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, böylesine özel gecelerde dayanışma ve kardeşlik ruhunun daha da güçlendiğini belirterek, “Bu mübarek Kadir Gecesi hürmetine, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına ilçemizin farklı noktalarında ikramlarımızı gerçekleştirdik. Kadir Gecesi’nin manevi huzurunu hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.