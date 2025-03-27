15 bin kişilik iç mekanına sığmayan vatandaşlar, cami bahçesinde ve çevresinde de namaz kılarak bu mübarek geceyi idrak etti.

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi, Kahramanmaraş'ta coşkuyla kutlandı. 6 Şubat'taki depremin ardından çevre mahallelerden gelen vatandaşlar, yıkılan camilerin yokluğunda Abdulhamid Han Camii'ne akın etti.

Kadir Gecesi'nde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı inancıyla ibadet etmek isteyen cemaat, camiyi doldurdu. Camii içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluda ve dışarıda seccadeler ve hasırlar sererek namaz kıldılar ve dualar ettiler.