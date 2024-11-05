Açıklamada, ‘Daha etkin, daha verimli, daha kaliteli hizmet için vergilerinizi ödemeyi unutmayın’ ifadeleriyle vergi ödemelerinin tüm vatandaşlara ve Onikişubat’a hizmet olarak geri döndüğüne vurgu yapıldı.

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisine ait taksit ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Onikişubat Belediyesi, ikinci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu belirterek, vatandaşlara geç kalınmaması yönünde uyarılarda bulundu. Açıklamada, belediye hizmetlerinin daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli bir şekilde halkın hizmetine sunulması noktasında vergi ödemelerinin önemine dikkat çekildi. Ödenen vergilerin vatandaşa ve Onikişubat ilçesine hizmet olarak geri döndüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Sevgili Onikişubat’lıvatandaşlarımız. Sizlere daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli hizmet sunabilmemiz için vergilerinizi ödemeyi unutmamamız rica olunur. Yatırdığınız vergilerin her kuruşu, hizmet olarak Onikişubat’a geri dönüyor” denildi.

Emlak Vergisi ödemelerini lütfen son güne bırakmayalım!

Devamında ise, “Hasarsız veya az hasarlı yapıların emlak vergilerinin ikinci taksit ödemelerinde sıkışıklığa meydan verilmemesi için mükelleflerin, vergi ödemelerini belirtilen süre içerisinde ve son güne bırakmadan yapmaları büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın emlak vergilerinin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım 2024Cumartesi günü sona ereceğinden dolayı bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımız, belediyemiz veznelerinden borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler. Yoğunluğu önlemek ve hemşerilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, www.onikisubat.bel.tr internet adresine girerek e-belediye üzerinden günün her saatinde banka kartıyla ödeme işlemleri yapılabilecek.

Mükellefler, yıllık emlak vergilerinin ilk ödemelerini Mayıs ayında ödemişti.