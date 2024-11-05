Tiyekli, aile hekimlerinin 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldığını belirtti.

Kahramanmaraş’taki deprem sonrasında yıkılan binaların sorumluluğunu üstlenen inşaat şirketlerinin tutuklandığını hatırlatan Tiyekli, benzer şekilde hastanelerde meydana gelen can kayıplarının da araştırılması gerektiğini vurguladı: “Hastane sahipleri de sorumluluktan muaf olmamalı, kim olursa olsun gerekli soruşturmalar yapılmalı. Suçu olan herkes cezasını çekmeli,” dedi.

Ayrıca, Kahramanmaraş’ta yenidoğan yoğun bakımları hakkında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Tiyekli, "Hastanelerimiz kendi yoğun bakım hizmetlerini sağlıyor ve bu konuda bize herhangi bir şikayet ulaşmadı," ifadelerini kullandı. Tiyekli, Kahramanmaraş’taki hastanelerin İstanbul’dakilere kıyasla daha sıkı denetlendiğini de sözlerine ekledi.