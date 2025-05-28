Başvuruları 23 Mayıs itibarıyla tamamlanan yaz okulunda kura çekim heyecanı yaşandı.

Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, çocukların güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda yaz tatilini en verimli şekilde geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda düzenlenecek olan Minik Kalpler Yaz Okulu, çocuklara eğlence, öğrenme ve keşif dolu bir yaz deneyimi sunacak.

7 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirilecek yaz okulunda, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde interaktif dersler alacak, çeşitli etkinlikler ve eğlenceli oyunlarla sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Takım çalışmasına dayalı sosyal etkileşim programlarıyla da çocukların özgüvenleri ve iletişim becerileri desteklenecek.

Minikler, jimnastik, müzik, akıl ve zekâ oyunları, lego, değerler, yabancı dil, nezaket kuralları, dikkat ve görsel algı, öğrenme merkezleri, drama ve kukla, mutfak atölyesi, masal ve hikâye, bahçe etkinlikleri ve çocuk dünyasında eğlenceli dakikalar yaşayacak.

Kayıtlar kura yöntemiyle belirlendi

5-6 Yaş Minik Kalpler Yaz Okulu için başvurular 23 Mayıs’ta tamamlanmıştı. Yoğun ilgi gören yaz okulu için elektronik ortamda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda yaz okuluna katılmaya hak kazanan minik öğrenciler belli olurken, Onikişubat Belediyesi yetkilileri başvuru yapan tüm ailelere teşekkür etti.

Yapılan açıklamada, “Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi'mizde düzenleyeceğimiz 5-6 Yaş Minik Kalpler Yaz Okulu'muzda başvuruların tamamlanmasının ardından elektronik ortamda kura çekimini gerçekleştirdik. Yaz Okulu'muza katılacak miniklerimize aramıza hoş geldiniz diyor, başvuru yapan tüm miniklerimizin gözlerinden öpüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sabah grubu için kontenjan kadar başvuru alınması sebebiyle kuraya dâhil edilmedi. 176 başvurunun olduğu öğle grubu 50 asil, 20 yedek öğrenci kura ile belirlendi.

Şehit yakınları kuraya dâhil edilmedi.

Asil olarak yerleşen adaylar 29 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında şahsen başvuru yoluyla kesin kayıtlarını yapacak. Akabinde oluşabilecek boşluklara 18 Haziran - 20 Haziran tarihleri arasında yedek adaylar başvurularını yapılacak.

Kura sonuçlarıhttps://onikisubat.bel.tr/Duyurular/DuyuruDetay/17internet adresinden öğrenebilecektir.